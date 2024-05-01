《淚之女王》「秀彬」媽媽狂讚「白洪CP」，金秀賢＆金智媛超會照顧寶寶

由金秀賢、金智媛主演的《淚之女王》正式收官，該劇打破了《愛的迫降》收視記錄，成為tvN史上收視率最高的作品。

第16集末尾如所有觀眾期盼的那樣，「秀彬」終於出生了，白賢祐（金秀賢 飾）和洪海仁（金智媛 飾）攜手平安的度過了下半生。 小小的「秀彬」被爸爸媽媽牽著，這一場景不知道感動了多少觀眾。



日前，出演「秀彬」的小演員的父母通過IG公開了片場花絮，大讚金秀賢、金智媛在拍攝現場非常照顧寶寶，「去年7月，惠春（童星姓名）在德國拍攝的電視劇就是《淚之女王》。 惠春飾演的是主人公白賢祐和洪海仁的女兒。 7月的德國還有些冷颼颼，但到了下午陽光就很強，金秀賢金智媛兩位演員幫她撐傘，還用手幫她搧風，他們和經紀人站在惠春身邊，用影子幫她擋陽光。 一看到惠春，他們就很喜歡她，打完招呼之後就直接開拍了，我站在遠處拍了幾張照片，現在才上傳。惠春的爸爸金秀賢演員，媽媽金智媛演員，謝謝你們給惠春帶來了無法忘記的回憶。因為《淚之女王》又哭又笑，週末就這樣過得很快，為最高收視率應援。」

惠春媽媽公開照片中金秀賢和金智媛都牽著寶寶，正帶著她慢慢爬樓梯，另一張照片中金智媛則抱著寶寶，場景十分溫馨，直接讓CP粉們代入現實生活中雙金的幸福育兒生活。tvN方面也公開了相關片場花絮，兩人對寶寶無微不至地照顧，是幸福的一家三口啊！

눈물의 여왕 현우해인 수빈이 메이킹 최종정신나감 pic.twitter.com/RNxGCLQSnj — 상상 (@imagine__Drama) April 30, 2024

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