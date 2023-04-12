《黑暗榮耀》「空姐」車珠英曝父母反對她當演員：我爸看到裸戲之後就「離家出走」了

「爸媽非常反對我當演員！」車珠英這樣說。

《黑暗榮耀》的熱播帶旺了一眾演員，主演宋慧喬不用說，身價漲至女演員最高片酬，林智妍、車珠英、金赫拉等配角們也表現出彩，給觀眾們留下了深刻的印象。車珠英在劇中飾演空姐「崔惠程」，將拜金、欺軟怕硬的形象刻畫得淋漓盡致，賺足了觀眾的視線。



最近車珠英做客了綜藝節目《全知干預視角》，講述了當演員之前的故事。 別看車珠英在電視劇裡扮演的是個無腦拜金女，然而現實生活中的她確實個貨真價實的學霸，被父親「逼迫」曾前往美國留學，主修經營學，而她本人實際上想要學舞蹈，但受到了父親的強烈反對。 車珠英透露：「因為我爸很反對我當演員，其實我是偷偷開始表演活動的，我也知道他肯定會反對，後來覺得不能不說了，就告訴他們這件事情，爸媽差點昏過去，之後都不理我，讓我辭職去美國。」



面對父母的反對，車珠英依舊不管不顧，醉心於表演事業。車珠英繼續說道：「其實他們現在也沒有特別支持我，因為《黑暗榮耀》他們第一次看Netflix，也不是電視劇一開播就看，而是前不久剛剛看。」《黑暗榮耀》中車珠英有幾段裸戲，對此她表示：「我爸看了之後很不高興，我也跟他說我會解釋，但是我爸看到那個場景之後就直接走出家門。現在的他也在努力放開，在慢慢接受我的職業。」



此外，《黑暗榮耀》之後車珠英的人氣也急劇增加，目前正在出演新劇《真的出現了！》，飾演女二號「張世珍」，是工作能力超猛的女強人設定，一頭長黑直發的高冷氣質與《黑暗榮耀》的感覺截然不同，她亦為此減重，美貌獲網民大讚！



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