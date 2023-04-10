不僅《Produce 101》安俊英PD！《偶像學校》造假出獄的金泰恩CP也被踢爆早回鍋Mnet

紅極一時卻因造假傷透觀眾心的選秀節目《Produce 101》系列，近日被踢爆遭判刑的安俊英PD回電視台Mnet復職，而今（10）日再有報導，同樣因造假被判刑的另一檔選秀節目《偶像學校》的金泰恩CP也已回鍋Mnet。

金泰恩CP（總製作人）2020年7月因涉嫌偽造2017年播出的《偶像學校》票數而遭起訴，被判處一年有期徒刑在隔年6月遭拘役，最終坐了8個月的牢在去年2月左右出獄。

Mnet才剛被踢爆讓造假的《Produce 101》安俊英PD與金容範CP復職，沒想到‎《TVDaily》獨家取得消息，《偶像學校》金泰恩CP目前「在職中」‎，意即其早已神不知鬼不覺復職。



更諷刺的是，昨（9）日Theqoo論壇才有篇文章「真的是本身就是失敗的愛豆選秀節目」‎，網友都在為本該拿下第一名出道的練習生李海印抱不平。



由於安俊英PD與金容範CP復職，大眾都在抨擊Mnet與其所屬的CJ ENM，即便Mnet公開道歉表示是「想給他機會挽回錯誤」，甚至傳出考慮將他辭退，但安俊英被確認直至今日還在Mnet任職。



而今爆出《偶像學校》金泰恩CP在職中，想必又會引發觀眾怒火。

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