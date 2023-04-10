不仅《Produce 101》安俊英PD！《偶像学校》造假出狱的金泰恩CP也被踢爆早回锅Mnet

红极一时却因造假伤透观众心的选秀节目《Produce 101》系列，近日被踢爆遭判刑的安俊英PD回电视台Mnet复职，而今（10）日再有报导，同样因造假被判刑的另一档选秀节目《偶像学校》的金泰恩CP也已回锅Mnet。

金泰恩CP（总制作人）2020年7月因涉嫌伪造2017年播出的《偶像学校》票数而遭起诉，被判处一年有期徒刑在隔年6月遭拘役，最终坐了8个月的牢在去年2月左右出狱。

Mnet才刚被踢爆让造假的《Produce 101》安俊英PD与金容范CP复职，没想到‎《TVDaily》独家取得消息，《偶像学校》金泰恩CP目前「在职中」‎，意即其早已神不知鬼不觉复职。



更讽刺的是，昨（9）日Theqoo论坛才有篇文章「真的是本身就是失败的爱豆选秀节目」‎，网友都在为本该拿下第一名出道的练习生李海印抱不平。



由於安俊英PD与金容范CP复职，大众都在抨击Mnet与其所属的CJ ENM，即便Mnet公开道歉表示是「想给他机会挽回错误」，甚至传出考虑将他辞退，但安俊英被确认直至今日还在Mnet任职。



而今爆出《偶像学校》金泰恩CP在职中，想必又会引发观众怒火。

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