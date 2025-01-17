《星星閃耀的夜晚》描寫韓國演藝圈黑暗面？秒聯想勝利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

《星星閃耀的夜晚》上週播出的第5、第6集公開部分角色過往，帶出韓國演藝圈黑暗面，觀眾一看就聯想惡名昭彰的勝利夜店事件，以及《PRODUCE》系列等Mnet選秀節目投票造假事件。

首先是克里斯（李基宅 飾）的背景，克里斯應是真心對待劉振宇（厲雲 飾），但由於自己曾因姜秀賢（高賢廷 飾）的緣故失去出道機會，他不相信（或許也有嫉妒？）姜秀賢能好好栽培劉振宇。而克里斯會轉往夜店並在張賢哲代表（李承俊 飾）旗下工作，從愛豆練習生變「流氓」，和多年前一件事故有關。

某天，潘朵拉投資者執意到潘朵拉看練習生，私下帶幾名女練習生陪酒，張賢哲妹妹允熙喝下了參有毒品的水，出夜店就被車撞後不治。克里斯、張賢哲、荷娜（崔裕姝 飾）都目睹一切，克里斯和張賢哲設局苦抓的「朴潤」，是允熙死亡案的犯人之一。



夜店、毒品、女子受害、暴力……許多韓國影視作品都寫過類似劇情，取材真實社會案件，轟動全球的最大案件即「勝利夜店事件」（Burning Sun事件），勝利是知名男團BIGBANG出身，以開設的夜店Burning Sun進行性犯罪。《星星閃耀的夜晚》描寫的已比許多作品「輕」，和勝利事件的人物背景也不太相同，結合了演藝經紀公司與愛豆產業。



張賢哲為了妹妹允熙的死，開設夜店等待犯人上鉤，壯大後再吞掉潘朵拉報復的姜秀賢（高賢廷 飾）。在知道姜秀賢帶著劉振宇參賽選秀節目《STAR RISE》後，張賢哲威脅《STAR RISE》朴PD（製作人）拉掉劉振宇、提高荷娜名次，他早就利用自家夜店設好局掌握朴PD把柄。雖然朴PD表示做票已行不通，但張賢哲要他用「剪輯」操控觀眾，也就是選秀觀眾常說的「惡意剪輯」。



朴PD說「做票已行不通」，放到真實世界絕對和「Mnet選秀節目投票造假事件」脫不了關係，Mnet打造的《PRODUCE》系列還有《偶像學校》均有投票造假，節目製作人員和經紀公司人員聯手，其中的安俊英PD就成了此事件最知名人物。巧的是，飾演「沈鎮祐」的李津宇，本身就是由安俊英製作的《PRODUCE X 101》排名受害者，明明可以進決賽卻提前遭淘汰。



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回到劇情，《星星閃耀的夜晚》5、6集尾聲可說屋漏偏逢連夜雨，姜秀賢失智的媽媽走失，沈鎮祐又被校園惡霸毆打，劉振宇不得已違反規則逃離宿舍，幸虧副PD頗欣賞劉振宇，並沒有讓他直接淘汰，反倒錄了一段畫面幫劉振宇解圍。

下集預告劉振宇真的遭受了惡意剪輯，接著劇情連結故事起頭，劉振宇問姜秀賢：「代表我能相信您嗎？」



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