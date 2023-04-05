Mnet復職「投票造假PD」安俊英引眾怒！今日公開道歉「原想給機會挽回錯誤」，內部人士：「正考慮再次辭退」

安俊英PD因《Produce 101》投票作假被判刑兩年，怎料出獄後居然又回到Mnet，引起網友罵聲不斷。 Mnet也意識到問題，今日對復職一事公開致歉，還有消息稱正在考慮再次將他辭退。

Mnet今日通過媒體道歉，表示僱用安俊英PD是「無法辯解的錯誤判斷」：「想給他機會挽回過往的錯誤，這一決定沒能符合大家對於社會公正的眼光。」



Mnet表示為了提高選秀節目的公平性，過去4年間已經構建了與節目製作分離的投票管理體係，但仍願虛心接受指正，保證以後不會再發生類似事件。

本月3日YTN報導了安俊英重回Mnet的消息，立即引起網友聲討。 安俊英涉嫌對一共4季的《Produce 101》進行簡訊投票結果作假、多次接受演藝企劃公司價值數千萬韓元的「特別招待」，被法院判處有期徒刑兩年、罰款3700萬。



2021年11月刑滿出獄後時隔1年5個月重新回到Mnet，令網友紛紛不看好，甚至猜測他是因為獨自人抗下所有罪名而獲得復職補償。由《Produce 101》觀眾組成的真相調查委員會發聲明抨擊：「讓身處造假中心的PD復職，這就是Mnet追求的公正價值嗎？」

今日早些時候SportChosun報導稱，據內部人士透露Mnet正在考慮辭退安俊英，但Mnet隨後發佈的公文裡沒有提及會如何處理他的去留，遭批評是「漏掉核心內容的道歉」。



韓網友對Mnet的做秀行為感到無語：「就那麼缺乏人才嗎？」 、「無需考慮，辭退就對了」、「想挽回錯誤就讓X1復活啊」、「踐踏了孩子們的夢想，還想好好生活？」 、「就不要復職啊，裝模作樣很好笑」、「猜會送去子公司，還是過得很滋潤」。

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