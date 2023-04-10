LE SSERAFIM 宮脇咲良＆中村一葉和 BTS JImin 拍舞蹈挑戰花絮公開！超級尷尬＋無限鞠躬 XD

LE SSERAFIM 的官方頻道近日更新他們與前輩 BTS 防彈少年團拍攝舞蹈挑戰的花絮。

首先是宮脇咲良＆中村一葉和 Jimin 一起拍攝〈Like Crazy〉舞蹈挑戰，先打完招呼後 Jimin 還一直往後走：「好尷尬啊！謝謝你們的幫忙。」宮脇咲良也表示這是我們的榮幸。



拍攝結束後，宮脇咲良＆中村一葉又叫住準備上樓的Jimin ，宮脇咲良說：「我們5月回歸...如果可以的話...」Jimin 還邊聽邊下樓梯 XD 宮脇咲良繼續說：「我們5月回歸，如果時間可以的話，想拜託你一起拍舞蹈挑戰。」Jimin 也說一定會拍的，兩邊就一直無限鞠躬說謝謝。

5월 르세라핌분들 컴백할 때 지민이 챌린지 해준대‼️



5월에 컴백을 해서 시간 되시면 ,,

틱톡 챌린지를 부탁드립니다아 ~~

무조건 해야죠

감사합니다 도와주셔서

도와주셔서 감사해요 진쨔

감사합니다아 ~ pic.twitter.com/gTMgCw4kBf — 렛또 (@JIMINI95s) April 8, 2023

這也讓網友紛紛表示：「雖然很尷尬，但是那些樣子也很可愛」、「如果後面不是牆的話，感覺會一直往後走」、「氣氛尷尬到我快瘋了 哈哈哈哈」、「沒完沒了的鞠躬」、「LE SSERAFIM 比想象中還要認生呢」、「是打招呼對決嗎 哈哈」、「因爲尷尬而屏住呼吸，但是很可愛」等等。

而另一段則是「忙內」恩採和 j-hope 拍攝〈on the street〉的花絮，拍攝幾次後 j-hope 說：「選她喜歡的就可以了！」恩採也一直糾結要選哪一個，工作人員：「覺得遺憾的話就再來一次！」 j-hope ：「嗯～儘管說！只要恩採覺得可以就行。」最後又拍了兩次，真的是溫暖的前輩呀！ 而 j-hope 得知和恩採年紀差了一輪之後，還一直挖嗚 XD



은채가 망설이니까 주변에서 한번 더 찍어도 괜찮다고 말해주는거 따숩다.. pic.twitter.com/je8LsIFtYn — 구마 (@9uma9) April 8, 2023

另外，LE SSERAFIM 即將在5月1日帶著首張正規專輯《UNFORGIVEN》回歸，今日凌晨公開了預告影片，也讓人更加期待這張專輯！

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