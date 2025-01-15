《單身即地獄4》開播！李時安亮相引熱議：曾是女團練習生、出演過《偶像學校》和《Produce 48》

14日，Netflix 公開人氣戀愛實境秀《單身即地獄4》第1～4集，在總共11名出演者中，最先吸引觀眾視線的就是李時安。

女出演者中首位登場的李時安，她穿著白色無袖連身裙，展示苗條的身材，白皙的皮膚和華麗的五官讓人讚歎不已。她表示：「雖然我一直都在談戀愛，但是現在我處於沒有男朋友的稀有時刻，所以我想嘗試一下火熱的戀愛，因此參加這個節目。」



另外，李時安還自信地說：「我的魅力點是像貓咪一樣的眼睛，讓人想親的嘴唇和身材曲線。」選擇「內心強大的人」作爲理想型的李時安表示：我只要遇到有好感的異性就會主動接近，目前為止不曾失敗過，我在《單身即地獄》想遇到的對象希望是內心強大的人，因為要和我談一場轟轟烈烈的戀愛。」



而1999年出生的李時安華麗的過去也讓人驚訝，雖然簡介上是模特兒，但她過去是準備偶像出道的練習生。出演2017年播出的《偶像學校》，挑戰女團出道，但是最終排名第16名；之後作爲 Stone Music 所屬練習生出演《Produce 48》， 但是最終以第30名的成績被淘汰。之後李時安沒有作爲偶像組合成員出道，一直擔任模特兒，在節目中展現與以前截然不同的氛圍，也給觀眾們帶來驚喜。



另外，Netflix 《單身即地獄4》邀請魅力十足的單身出演者來到荒島上尋覓對象，主要分為「地獄島」和「天堂島」兩部分。只有在地獄島配對成功才能前往天堂島。現在公開第1集～第4集，接下來預計每週公開2集。



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