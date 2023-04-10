選秀版Girls On Top！《Queendom》推新系列《Queendom Puzzle》集合各組成員組Top女團

Mnet人氣女團競演節目《Queendom》，今（10）日正式宣布推出新系列《Queendom Puzzle》，將在6月與觀眾見面。

《Queendom Puzzle》和《Queendom》不同，不是以女團為單位參賽，而是以「個人」為單位參賽，要將仍活動中的女團成員或女藝人如拼圖般組合，欲打造全球最強企劃女團，宛如選秀版Girls On Top（SM娛樂推出的企劃女團，召集旗下BoA、少女時代太妍與孝淵等）。



《Queendom Puzzle》最大看點以及和《Queendom》的差異是，每場比賽都會讓參賽者們如拼圖般組成新組合，傳達不同的魅力與故事。製作組表示「這是重新發掘現存的各女子組合中，成員的個性和魅力的時間」、「可以感受很不一樣的重組樂趣」，還預告會在5月中旬「公開讓人嚇一跳的參賽藝人陣容」。



在Mnet公開此企劃後，隨即引起熱烈討論，尤其因為預告片用到各女團名曲BLACKPINK〈Kill This Love〉、少女時代〈The Boys〉、(G)I-DLE〈TOMBOY〉……等等，網友都在討論什麼意思、剪影中是不是那些女團成員，但有網友認為只是單純拿女團名曲為全新女團打氣。你們覺得呢？有沒有特別想敲碗的女團成員或solo歌手來參賽呢？



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