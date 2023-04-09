難怪這麼多年輕人都想當網紅！30萬粉絲博主一週就能賺進5000萬，收入甚至能超過藝人

為什麼越來越多的年輕人想要當博主、當網紅，看完他們的收入之後你就明白了。

網路盛行的時代，越來越多的普通人開始嘗試拍照、拍vlog、開直播等來分享自己的生活，有時一不小心就能一夜成名，隨著人氣而來的就是不菲的收入。 據韓網爆料稱人氣博主收入甚至超過藝人。

據2020年的新聞報導稱，TROT人氣女歌手宋佳人一場活動費的酬勞為3500萬（韓幣，下同），林英雄則有4000萬左右。 但A級博主（粉絲數20-30萬），一條廣告文的收入至少400萬，高的能到1000萬。 而一篇 IG STORY 則有100-500萬。 若是品牌方想要轉發需要再追加100萬，需要增加照片數量的話還需要支付1.3倍的酬勞。



想讓網紅博主做推廣，就必須接受他們的條件。 他們只保證公開兩張照片，話題標籤不能超過三個，公開1-3個月後就刪除。 在大眾們看來博主們只需要動動手指拍好照片、上傳即可，這樣一個簡單的流程網紅博主們就有1000萬進帳。 有粉絲們特意算了一筆帳，一周上傳7篇內容，其中5個都是廣告的話，一禮拜就能賺到5000萬。



網紅YouTuber的報價又如何呢？ 若想在點擊率10000-30000的影片中做廣告，1分鐘的PPL報價為2000萬起。 4-5分鐘的廣告基本都在4000-5000萬，而這個價格只包括修改一次，不可重新拍攝。

在我們普通人看來，網紅們的身價宛如天文數字，甚至比藝人們賺錢還要容易。 如宋慧喬、全智賢這樣頂級女演員的電視劇一集的身價為2億，雖然看著很多，但需要她們親自拍攝數小時，為了拍到好鏡頭不停NG，事前還要做功課、背台詞，而網紅們似乎只需要美美的拍好照片就行，性價比(性能和價格的比例，俗稱CP值)要比當演員高得多。 據悉網紅博主的身價還在飆升當中，這也是促使很多年輕人放棄工作，選擇全身心投入博主事業的最大原因。



相關消息曝光之後也引來了廣大網友們的討論，大家紛紛留言稱：「粉絲數100萬的YouTuber博主一條影片就有5000萬，這還是幾年前的價格」、「不過我聽說韓國博主報價算低的」、「粉絲2、30萬就報價1000萬了???」 、「上面的價格還算低的，美妝界的頂尖博主一條廣告收入是9000萬-1億，只有3-5分鐘的影片」等。

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