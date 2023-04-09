难怪这么多年轻人都想当网红！30万粉丝博主一周就能赚进5000万，收入甚至能超过艺人

为什么越来越多的年轻人想要当博主、当网红，看完他们的收入之后你就明白了。

网路盛行的时代，越来越多的普通人开始尝试拍照、拍vlog、开直播等来分享自己的生活，有时一不小心就能一夜成名，随著人气而来的就是不菲的收入。 据韩网爆料称人气博主收入甚至超过艺人。

据2020年的新闻报导称，TROT人气女歌手宋佳人一场活动费的酬劳为3500万（韩币，下同），林英雄则有4000万左右。 但A级博主（粉丝数20-30万），一条广告文的收入至少400万，高的能到1000万。 而一篇 IG STORY 则有100-500万。 若是品牌方想要转发需要再追加100万，需要增加照片数量的话还需要支付1.3倍的酬劳。



想让网红博主做推广，就必须接受他们的条件。 他们只保证公开两张照片，话题标签不能超过三个，公开1-3个月后就删除。 在大众们看来博主们只需要动动手指拍好照片、上传即可，这样一个简单的流程网红博主们就有1000万进帐。 有粉丝们特意算了一笔帐，一周上传7篇内容，其中5个都是广告的话，一礼拜就能赚到5000万。



网红YouTuber的报价又如何呢？ 若想在点击率10000-30000的影片中做广告，1分钟的PPL报价为2000万起。 4-5分钟的广告基本都在4000-5000万，而这个价格只包括修改一次，不可重新拍摄。

在我们普通人看来，网红们的身价宛如天文数字，甚至比艺人们赚钱还要容易。 如宋慧乔、全智贤这样顶级女演员的电视剧一集的身价为2亿，虽然看著很多，但需要她们亲自拍摄数小时，为了拍到好镜头不停NG，事前还要做功课、背台词，而网红们似乎只需要美美的拍好照片就行，性价比(性能和价格的比例，俗称CP值)要比当演员高得多。 据悉网红博主的身价还在飙升当中，这也是促使很多年轻人放弃工作，选择全身心投入博主事业的最大原因。



相关消息曝光之后也引来了广大网友们的讨论，大家纷纷留言称：「粉丝数100万的YouTuber博主一条影片就有5000万，这还是几年前的价格」、「不过我听说韩国博主报价算低的」、「粉丝2、30万就报价1000万了???」 、「上面的价格还算低的，美妆界的顶尖博主一条广告收入是9000万-1亿，只有3-5分钟的影片」等。

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