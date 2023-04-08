鄭世雲四度來台獻唱名曲〈想見你想見你想見你〉可愛台語「巴豆夭」「金勾錐」逗樂粉絲

韓國創作才子鄭世雲在4月8日晚間在台北大直DSpace元動空間舉辦【2023 JEONG SEWOON CONCERT IN TAIPEI 】演唱會，表演歌曲從參加選秀節目K-pop Star 3開始到未公開的新歌共20首唱好唱滿。鄭世雲抵台當晚做完訪問便直衝夜市大啖美食，發現牛肉捲餅是他的最愛！

曾參加過《K-pop Star》第三季，以及《Produce 101》第二季的韓國創作歌手鄭世雲，暌違三年半第四度來台，演唱會一開始就彈著吉他與樂手合奏，一連演唱兩首創作曲 〈若即若離〉、〈不要誤會〉做為開場，隨後以中文向觀眾問候：「大家好我是鄭世雲，好久不見！很高興見到你們」，讓現場粉絲驚呼他的中文發音超標準。他還提到這次演唱會想和台灣粉絲分享自己從17歲開始做音樂，從當時唱過的歌曲到現在以及未來的音樂，想讓大家一起重溫與預習他的音樂人生路。



在演唱完選秀時期的歌曲〈媽媽 請等一下〉以及〈Excuse me〉後，鄭世雲感性回想起自己的17歲，當時還會忍不住講方言，而且有近視的他每天都看不清楚，但如今可以清楚看到台下的觀眾，感覺很棒。會創作又能唱、能跳的鄭世雲，現場反問台粉是否真的想看自己跳女團IVE的〈LOVE DIVE〉，結果才比了個經典舞蹈動作就引發台下尖叫聲不斷，他還逗趣地說：「你們喜歡這種的喔？」並自嘲沒想到自己唱十首歌的觀眾反應還不如跳一首歌，但既然粉絲們喜歡看自己跳舞，鄭也笑著承諾：「那下次來(台灣)我會考慮一下的」。



出道至今已和台灣結下許多緣分的鄭世雲，始終念念不忘台灣巧克力球的美味，他在演唱會上又再度強調這次一定要買更多的巧克力球帶回韓國，並讚嘆台灣怎麼那麼會做好吃的東西。除此之外，提到上次來台曾唱過盧廣仲〈魚仔〉，鄭世雲透露自己到現在都還記得歌詞覺得很神奇，隨即現場加碼清唱了一小段〈魚仔〉。提到這次為台粉準備的歌曲〈想見你想見你想見你〉 時，則坦言由於事前聽了太多遍，練習了很久，感覺就算過了10年後都忘不了，但還是很擔心台下觀眾聽不懂，尤其歌曲中有一段饒舌是最大考驗，演唱前直呼是最緊張的時刻，不過鄭演唱時的標準發音也獲得現場粉絲的一片好評。放輕鬆後的鄭世雲也開始烙起台語，提到之前曾學過「巴豆夭」、「金勾錐」、「想屬你了」等來學裝可愛，看到台下粉絲笑得開心，不禁懷疑自己是不是學了奇怪的語言。鄭世雲在演唱會上總共演唱20首歌曲，除了專輯中的收錄曲以及專輯外的翻唱歌曲，他還搶先演唱了尚未發行的〈You're with me〉、〈17 〉讓台粉搶先聽，最後在唱完三首安可曲後，再和台灣粉絲一起大合照，順利完成當晚的演出。



鄭世雲於7日抵台做完訪問後，便立刻去夜市圓夢，大啖牛肉捲餅、胡椒餅、地瓜球、烤玉米、骰子牛、炸臭豆腐、香腸等美食，他除了在自己的IG限動分享去夜市的照片之外，還在牛肉捲餅的照片上寫了「發現最愛」，讓之前沒機會好好品嘗美食的他可說是一次吃了個過癮。他在演唱會上更和粉絲分享逛夜市、吃完臭豆腐的心得，因為之前身邊的人都一直嚇自己，沒想到吃了之後覺得很好吃，而且實際逛了夜市才曉得原來買臭豆腐的人這麼多。除了臭豆腐之外，還吃了很多沒吃過的東西，開心覺得這次來台就像旅行一樣，在台灣留下了深刻難忘的回憶，希望可以趕快再來台表演。

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