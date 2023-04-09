旗安84真的加入AOMG還要幫改logo！網友都以為在搞笑，結果紛紛被創意折服！

本職畫家但跨足綜藝的旗安84，選擇在4月1日愚人節前後宣布加入嘻哈廠牌AOMG，旗安84與AOMG代表DJ Pumkin IG都發布了簽約照，但由於時間點奇怪，加上定位差異讓人想像不到，許多人都以為是愚人節玩笑！

*相關報導：旗安84與 AOMG 簽訂專屬合約！引發熱烈討論，網友：「是真的嗎？還是因為愚人節」



愚人節過後，AOMG沒有澄清，而是開始投入旗安84的活動替他宣傳，先是出了一首cover曲，李遐怡的〈ONLY〉，後來發了一支影片「旗安84，AOMG品牌顧問」，內容是旗安84當了AOMG顧問，幫忙改善公司須改善的地方。

旗安84不僅在cover曲上讓人感受到誠懇，就連替公司提出修正方案也是！旗安84當起顧問的影片中，他可是特地做了PTT（簡報）向代表與職員說明自己的改善建議，包括logo應該活潑一點、形象照由他自己繪畫、新大樓外觀設計應該溫暖一些……旗安84親自設計新logo，雖然看似搞笑但有其理由：希望AOMG像鼠疫一樣將嘻哈傳播。他把大樓改善要求也以設計圖畫出來，其中包含為職員著想的開設餐廳、臥室和桑拿房。



網友看完了都覺得旗安84創意無極限，而且不是搞笑是認真的！網友留言「頂級網漫畫家不是白當的啊……起初覺得搞笑，後來就哦～」、「本來想笑的，但對旗安的創意想法說實話感嘆不已」、「以天才的創意打破框架，這樣坦率的說出來才是真正的嘻哈」，除了創意，不少網友也支持旗安84「以人為本」、以員工為出發點設想的各種設施。

▼快來看旗安84的創意！而AOMG真的採納了旗安84的建議，將logo試用一星期看看外界反應



▼也別忘了他的cover曲



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