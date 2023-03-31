《PEAK TIME》23點Karam被爆私生活混亂，韓網反應：又不是未成年vs現役愛豆就完了

沉寂已久的男團大國男兒，目前在《Peak Time》化名「23點」參賽，成員Karam首登場就以cover〈Mirotic〉爆紅，成為團裡甚至整個節目的高人氣成員，不過近日卻爆出私生活混亂。

Twitter有個日本網友（@kgjbpwr）23日發布了一連串關於Karam私底下的照片，稱Karam在粉絲面前抽菸、和AV女優一同開派對（其中一位被網友認出是著名的前AV女優明日花綺羅）。

該網友似乎是為了爆料而開啟帳號，推文全都是Karam的照片，介紹欄寫著「Center是這種人，快淘汰吧」，發文也有「現在的粉絲會原諒你嗎？你以前說我的粉絲都會原諒你，我會原諒你的哈哈」、「還有很多我不知道的照片」等等字眼。



此事29日在中國微博上傳開，30日才逐漸有多家韓國媒體報導，也導致《Peak Time》製作組出面發聲正在了解中。

而事情傳到Theqoo論壇，韓國網友各有看法。綜合網友說法，因為照片明顯時日已久、是Karam在日本活動時的事，有人認為Karam又不是未成年，照片裡無論抽菸或是開派對、混夜店都沒有犯法，但也有人認為這種狀況若是發生在現役愛豆身上就完了，而現在參加《Peak Time》力求東山再起，說不幻滅是假的。

另外亦有一些網友好奇此推特網友的身分，懷疑他取得這些照片的來源是不是偷拍，認為其爆料行徑像是前女友似的。

Karam領軍的23點於29日播出的《Peak Time》才繳出好成績，拿到All Pick，表演影片在JTBC YouTube頻道也是目前所有表演中觀看次數最高的，已破3萬觀看，JTBC昨晚才上傳的完整節目片段也湧入不少人支持。



由於《Peak Time》有先例金玄載涉及校園霸凌，即便未證實也先行下車‎，不曉得Karam能否繼續參賽？23點若少了Karam會僅剩仁俊與Jay兩人，觀眾都很關心製作組會如何處理。

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