趙寅成&黃晸珉&鄭好娟加盟《哭聲》導演超豪華科幻巨製《HOPE》，邀《丹麥女孩》Alicia Vikander & 《X战警》Michael Fassbender聯袂主演

據電影界消息，韓國演員趙寅成、黃晸珉、鄭好娟以及瑞典演員Alicia Vikander、愛爾蘭演員Michael Fassbender已確定加盟羅泓軫導演的新作電影《HOPE》（暫定名），目前正在協商細節。

羅泓軫曾執導《哭聲》《黃海追緝》等知名電影，新作《HOPE》是科幻類型，講述一個神秘的外地人來到偏遠農村鎮上並與當地人發生的故事。 這是羅泓軫時隔8年擔任導演的新作，據悉將採用與一般科幻電影截然不同的發展方式，計劃製作成三部曲。



最初羅泓軫計劃與《羅馬》《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》導演Alfonso Cuarón一起在美國進行這一項目，後來因為各種原因轉向在韓國製作，並在多家表現出興趣的發行公司中最終選擇了Plus M娛樂。

在電影《哭聲》中擔任主演的黃晸珉早在《HOPE》製作初期就接受了羅導演的邀請，令人對他們的二度合作十分期待。



趙寅成也是在最初的選角階段就收到了邀請，欣然加入了這部電影。



鄭好娟在《魷魚遊戲》之後飽受全球矚目，目前在好萊塢消化忙碌日程，接到羅導演邀約也欣然決定出演，這也是她的第一部韓國電影。 此外，鄭好娟在Apple TV+懸疑影集《Disclaimer（免責聲明）》和改編自同名小說的《家庭教師（The Governesses）》也有重要角色。



Michael Fassbender因《X戰警》系列、《為妳說的謊》（香港譯：愛在海的邊緣）和《史帝夫賈伯斯（Steve Jobs）》等電影深受韓國觀眾喜愛，2019年首次來韓宣傳《X戰警：黑鳳凰》 時稱自己是「韓國電影迷」，稱讚韓國電影有「新鮮和不可預測的魅力」。 這次加盟羅導演新作亦是出於對韓國電影的好感。



Alicia Vikander是來自瑞典的演員，曾出演《厄運假期》（香港譯：兇險假期）、《藍色還玩》、《綠衣騎士》等作品，於2016年憑藉電影《丹麥女孩》一舉獲得奧斯卡最佳女配角獎、美國演員獎最佳女配角、以及評論家選擇電影獎最佳女配角。



《Hope》目前正在進行前期製作，並計畫在今年下半年開始在韓國和海外開始拍攝。

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