男MC朴載民在直播新聞途中狂流鼻血，全程淡定並保持微笑！網友：好專業！

韓國KBS電視台的一位男主播遇到突發事件也淡定自如，展現了專業面貌。

30日上午播出的KBS的一檔節目中，演員兼體育解說員朴載民正在講述伐木和洪水的關聯性，突然他開始流鼻血，血從一側的鼻孔中流出。

朴載民意識到了不對勁之後也只是抿了抿嘴，因還在直播中他並未有任何擦拭的動作，還始終保持微笑，直到旁邊的女主播說完話，兩人一起向隔壁的另一位主播鞠躬打完招呼後，他才轉過身去用紙擦掉鼻血。朴載民整個過程都很鎮定，沒有一絲多餘的動作，反而是周圍人看到他流鼻血後非常吃驚。

擦掉鼻血後，朴載民準備繼續工作，可是插播的廣告結束了之後鼻血依舊沒有止住，又流了出來，最後朴載民不得不把紙塞進鼻子止血，並以此狀態繼續工作，還表示自己無礙。



相關畫面公開後火速在網路上傳播開來，朴載民的敬業精神和專業態度獲得了所有人的讚許。朴載民是一名學霸，畢業於知名學府—首爾大學，曾在電影《韓山島海戰》中飾演日本人渡邊七右衛門。



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