《PEAK TIME》23点Karam被爆私生活混乱，韩网反应：又不是未成年vs现役爱豆就完了

沉寂已久的男团大国男儿，目前在《Peak Time》化名「23点」参赛，成员Karam首登场就以cover〈Mirotic〉爆红，成为团里甚至整个节目的高人气成员，不过近日却爆出私生活混乱。

Twitter有个日本网友（@kgjbpwr）23日发布了一连串关於Karam私底下的照片，称Karam在粉丝面前抽菸、和AV女优一同开派对（其中一位被网友认出是著名的前AV女优明日花绮罗）。

该网友似乎是为了爆料而开启帐号，推文全都是Karam的照片，介绍栏写著「Center是这种人，快淘汰吧」，发文也有「现在的粉丝会原谅你吗？你以前说我的粉丝都会原谅你，我会原谅你的哈哈」、「还有很多我不知道的照片」等等字眼。



此事29日在中国微博上传开，30日才逐渐有多家韩国媒体报导，也导致《Peak Time》制作组出面发声正在了解中。

而事情传到Theqoo论坛，韩国网友各有看法。综合网友说法，因为照片明显时日已久、是Karam在日本活动时的事，有人认为Karam又不是未成年，照片里无论抽菸或是开派对、混夜店都没有犯法，但也有人认为这种状况若是发生在现役爱豆身上就完了，而现在参加《Peak Time》力求东山再起，说不幻灭是假的。

另外亦有一些网友好奇此推特网友的身分，怀疑他取得这些照片的来源是不是偷拍，认为其爆料行径像是前女友似的。

Karam领军的23点於29日播出的《Peak Time》才缴出好成绩，拿到All Pick，表演影片在JTBC YouTube频道也是目前所有表演中观看次数最高的，已破3万观看，JTBC昨晚才上传的完整节目片段也涌入不少人支持。



由於《Peak Time》有先例金玄载涉及校园霸凌，即便未证实也先行下车‎，不晓得Karam能否继续参赛？23点若少了Karam会仅剩仁俊与Jay两人，观众都很关心制作组会如何处理。

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