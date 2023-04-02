韓國大學講師課堂上貶低女學生：腦子空蕩蕩，不如回家種草莓

「近幾年女大學生的腦子空蕩蕩」、「女人就該回家種地」，這是韓國漢城大學工科學院一名講師在課堂上的發言！

漢城大學校內網站上有學生爆料某講師在上課期間詆毀女性，有網友將此事情發到theqoo網站後持續發酵，引來廣大網友的不滿。 爆料的學生稱該將使在課堂上表示「最近的女大學生腦子空蕩蕩的，拿了A+有什麼用？ 嫁人之後給老公看嗎？ 是要毀了誰的人生？」 據學生們透露，該講師已經不是第一次在課堂上發表「厭女」言論，曾貶低女性稱「就是因為女大學生，學歷的含金量都降低了」、「女孩子們不要來計算機系和年輕的男生們搶資源了，去種草莓吧。」

不僅如此，該名講師還會在學生做自我介紹時打斷學生，說「這樣下去的話，那就是梨泰院慘案啊」（去年萬聖節時期發生在梨泰院的踩踏事件）。 相關帖子早在漢城大學的校內網站中傳開，引起廣大學生的不滿，大家紛紛留言稱：「這種人怎麼當上教授的」、「惡臭男」、「是有多討厭女生才能說出這種話」、「不配當老師」等。

目前漢城大學已經對該名講師進行調查，稱講師承認說過這些話並遞交了辭呈，校方已經同意他離職。

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