【K社韓國小百科】韓國女子監獄打架事件頻發的原因！網友：涏鎮吶，看到新聞第一個就想到了你

韓國女子監獄因打架事件頻發而登上新聞。
日前，韓國SBS電視台《8點新聞》播報了一條關於女子監獄的消息，稱女子監獄裡經常發生打架事件。 電視台採訪了監獄工作人員，對方表示女囚收監率全國平均數值為124.4%，清洲女子監獄的收監率已經高達131.3%，犯人數量遠超於過牢房的可容納量。 女囚們因為牢房裡的行李太多，為爭地盤而吵架，有些人甚至會動用暴力。 女警還透露，雖然很想替女囚們增設儲物櫃，但相對應的她們睡覺的地方就會縮小（看過《機智牢房生活》的觀眾應該知道，韓國監獄都是直接睡在地上的），為爭奪睡覺的地方，女囚之間依舊會產生矛盾。 若囚犯間矛盾升級，不利於監獄管理，獄警們的工作量也會增大不少。 《8點新聞》報導稱韓國國家人權委員會已經得知了這一消息，正在敦促監獄解決「過密化」問題。
新聞公開後，有網友將相關話題放到了theqoo上，引來大批網友的圍觀和討論，有網友表示：「人權，什麼人權，少給垃圾人權」、「有病吧，去貧民窟看看就知道有沒有人權了，活不下去的人到處都是」、「最開始為什麼會在監獄裡放行李那麼多，是去旅行的嗎」、「 涏鎮啊，我看到新聞第一個想到的就是你」（《黑暗榮耀》中的角色）、「監獄就應該不舒服啊，人權個屁」、「還真是什麼都聽囚犯的話」等。
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