朴信惠、朴炯植《Doctor Slump》最新路透照：繼10年前的《繼承者們》後，再一起穿上校服！

朴信惠婚後＋產後睽違2年的新作品，還是與曾合作過《繼承者們》的朴炯植主演呢！

預計今年（2023年）10月播出的JTBC新電視劇《Doctor Slump》是「完蛋醫生的人生心肺復甦記」，描述曾經很有前途但因陷入低潮而放棄醫生工作、住進窄小屋塔房的兩個人的成長與愛情故事。主演找來10年前合作過《繼承者們》的朴信惠與朴炯植擔任，引發期待。

作品已於近期完成劇本閱讀並開機，有網友目擊男、女主角穿著校服在櫻花樹下拍攝的場面。

朴信惠飾演因醫大教授的過度壓榨而逃離醫院的「天空」，朴炯植則飾演曾是很有人氣的整形外科醫生，卻因捲入醫療事故而失去一切的「鄭宇」。兩人讀高中時就是爭奪全校第一的競爭關係，半主動、半被動地離開醫院後，在屋塔房成為鄰居、互相撫慰傷痛。作為醫生、作為人，他們獲得成長，並逐漸陷入愛情。

這是朴信惠繼《薛西弗斯的神話》後的新作品，也是2016年《Doctors》後第二次出演醫學劇。

朴炯植目前正以tvN電視劇《青春月譚》的王世子「李煥」活躍於小螢幕。近期更有報導稱，他與朴寶英以人氣劇《大力女子都奉順》‎特別出演《大力女子姜南順》‎，有望揭開「養育雙胞胎女兒」的婚後生活。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞