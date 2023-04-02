韩国大学讲师课堂上贬低女学生：脑子空荡荡，不如回家种草莓

「近几年女大学生的脑子空荡荡」、「女人就该回家种地」，这是韩国汉城大学工科学院一名讲师在课堂上的发言！

汉城大学校内网站上有学生爆料某讲师在上课期间诋毁女性，有网友将此事情发到theqoo网站后持续发酵，引来广大网友的不满。 爆料的学生称该将使在课堂上表示「最近的女大学生脑子空荡荡的，拿了A+有什么用？ 嫁人之后给老公看吗？ 是要毁了谁的人生？」 据学生们透露，该讲师已经不是第一次在课堂上发表「厌女」言论，曾贬低女性称「就是因为女大学生，学历的含金量都降低了」、「女孩子们不要来计算机系和年轻的男生们抢资源了，去种草莓吧。」

不仅如此，该名讲师还会在学生做自我介绍时打断学生，说「这样下去的话，那就是梨泰院惨案啊」（去年万圣节时期发生在梨泰院的踩踏事件）。 相关帖子早在汉城大学的校内网站中传开，引起广大学生的不满，大家纷纷留言称：「这种人怎么当上教授的」、「恶臭男」、「是有多讨厌女生才能说出这种话」、「不配当老师」等。

目前汉城大学已经对该名讲师进行调查，称讲师承认说过这些话并递交了辞呈，校方已经同意他离职。

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