近期好評的3部BL劇《我們的模擬戀愛》《愛箭穿心》《非意圖的戀愛談》，本週陸續完結！

K-BL（韓式BL、韓腐）近期剛好有不少作品熱映中，也都收到正面評價，分別是《我們的模擬戀愛》、《愛箭穿心》與《非意圖的戀愛談》，全部都要在本週完結。

《我們的模擬戀愛》



《我們的模擬戀愛》由製作過《My Sweet Dear美味羅曼史》的Studio Winsome製作，這是Studio Winsome睽違一年半再推新作，劇情講述男男主角李浣（李鍾賀 飾）與申基泰（李勝奎 飾）在遊戲公司以同事身分重逢，再次面對學生時期笨拙結束的戀愛。



雖然《我們的模擬戀愛》每集僅約15分鐘，但劇情不拖泥帶水且週週都有吻戲可以看，在海外包括台灣頗受好評。後天（30日）將播出7、8集結局。



《愛箭穿心》



《愛箭穿心》改編自網漫《請安慰少年吧！》，找來男團OMEGA X的大哥宰漢和忙內（老么）藝燦主演，光是「同團成員出演BL」就吸引許多觀眾目光。



《愛箭穿心》原定去年11月上映，但OMEGA X被爆出長期遭受經紀公司暴力與騷擾對待，OMEGA X展開和經紀公司的訴訟，字字句句血淚令人心疼。幸好，OMEGA X勝訴之後於今年1月重新活動，《愛箭穿心》也順利在本月播出且受到歡迎。



在K-BL作品頻繁推出的趨勢下，《愛箭穿心》是久違的高中校園題材K-BL（上一檔可能是2021年的《Color Rush2》）‎，不是單純講述高中男孩們的純情，還涉及到一些校園問題，兩個男孩的戀愛與「雙向救贖」特別令人動容。明（29）日播出第7集結局。



《非意圖的戀愛談》



《非意圖的戀愛談》由曾主演《第二任丈夫》的車瑞元，搭檔知名男團B1A4成員、曾主演《致我的名字》的孔燦攜手，在上檔前就因貼切原作漫畫而受矚目，許多原著粉絲都稱讚顏值絕了，唯一不足的可能是孔燦太高了，導致這對CP身高差不明顯（笑）。



《非意圖的戀愛談》開播後如期收穫好評，尤其是車瑞元的表現被韓國網友評魅力十足、演技相當出色，他與孔燦的化學反應也很好，只可惜車瑞元在服役當中，觀眾沒辦法嗑更多兩人的糖。本週五31日完結。



以上這些BL劇你追了哪部呢？歡迎留言分享你的觀劇心得！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞