車瑞元& B1A4孔燦BL劇《非意圖的戀愛談》已出多款海報，首款推出就大受好評：真人版漫畫！

男團B1A4成員、主演《致我的名字》的孔燦，將與主演《第二任丈夫》的車瑞元攜手BL劇《非意圖的戀愛談》，在播出前已推出4款海報吊足觀眾胃口。

《非意圖的戀愛談》（비의도적 연애담，又譯非故意戀愛談、意外的戀愛史）改編自菲比（피비音譯）創作之同名漫畫，以「因故意而展開，但戀愛不故意的！」為開端，劇情敘述以謊言開始的關係發展出了真實的愛情。



車瑞元（車敘元）飾演被世界刪除般消失的天才陶藝家「尹泰俊」，孔燦飾演大企業總務科職員「池元英」，為了復職須得到公司會長最喜愛的藝術家尹泰俊之心。而編導皆擁有BL劇製作經驗，編劇為《在你視線停留的地方》申智安，導演為《Peach Of Time》張義順。



《非意圖的戀愛談》去年6月公布兩位主演人選，12月釋出首張海報，一釋出便吸引不少網友討論，討論兩人「顏值很高」、「視覺效果就達90%完成度」、「根本真人版漫畫」（‎討論來源‎），「漫撕」程度最受好評與關注，尤其是車瑞元扮演的尹泰俊。



隨著第2張、第3張、第4張海報推出……觀眾的期待度似乎只增不減，官方甚至率先推出了月歷和日記本，將一部分收益作為公益。



目前僅知《非意圖的戀愛談》預計在今年上半年與觀眾見面，網友都在詢問播出平台呢！不曉得屆時會花落誰家。

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