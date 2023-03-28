近期好评的3部BL剧《我们的模拟恋爱》《爱箭穿心》《非意图的恋爱谈》，本周陆续完结！

K-BL（韩式BL、韩腐）近期刚好有不少作品热映中，也都收到正面评价，分别是《我们的模拟恋爱》、《爱箭穿心》与《非意图的恋爱谈》，全部都要在本周完结。

《我们的模拟恋爱》



《我们的模拟恋爱》由制作过《My Sweet Dear美味罗曼史》的Studio Winsome制作，这是Studio Winsome睽违一年半再推新作，剧情讲述男男主角李浣（李钟贺 饰）与申基泰（李胜奎 饰）在游戏公司以同事身分重逢，再次面对学生时期笨拙结束的恋爱。



虽然《我们的模拟恋爱》每集仅约15分钟，但剧情不拖泥带水且周周都有吻戏可以看，在海外包括台湾颇受好评。后天（30日）将播出7、8集结局。



《爱箭穿心》



《爱箭穿心》改编自网漫《请安慰少年吧！》，找来男团OMEGA X的大哥宰汉和忙内（老么）艺灿主演，光是「同团成员出演BL」就吸引许多观众目光。



《爱箭穿心》原定去年11月上映，但OMEGA X被爆出长期遭受经纪公司暴力与骚扰对待，OMEGA X展开和经纪公司的诉讼，字字句句血泪令人心疼。幸好，OMEGA X胜诉之后於今年1月重新活动，《爱箭穿心》也顺利在本月播出且受到欢迎。



在K-BL作品频繁推出的趋势下，《爱箭穿心》是久违的高中校园题材K-BL（上一档可能是2021年的《Color Rush2》）‎，不是单纯讲述高中男孩们的纯情，还涉及到一些校园问题，两个男孩的恋爱与「双向救赎」特别令人动容。明（29）日播出第7集结局。



《非意图的恋爱谈》



《非意图的恋爱谈》由曾主演《第二任丈夫》的车瑞元，搭档知名男团B1A4成员、曾主演《致我的名字》的孔灿携手，在上档前就因贴切原作漫画而受瞩目，许多原著粉丝都称赞颜值绝了，唯一不足的可能是孔灿太高了，导致这对CP身高差不明显（笑）。



《非意图的恋爱谈》开播后如期收获好评，尤其是车瑞元的表现被韩国网友评魅力十足、演技相当出色，他与孔灿的化学反应也很好，只可惜车瑞元在服役当中，观众没办法嗑更多两人的糖。本周五31日完结。



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