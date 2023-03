K-POP又一黑馬出現了！寶藏新人女團FIFTY FIFTY國內不紅國外紅，新歌《Cupid》有望打入Billboard TOP100！

這組新人女團在韓國本土幾乎沒有知名度,海外人氣卻不斷高漲,新歌甚至有望打進Billboard TOP 100!她們就是去年11月出道的FIFTY FIFTY,雖然小公司缺乏宣傳,但歌曲真的都很讚啊!

FIFTY FIFTY是去年11月出道的女團,一共4位成員Keena、Saena、Sio、Aran。目前為止只推出了一張迷你專輯、一張單曲專輯,到今年3月中旬Melon排行還在一千名以外,但海外成績卻意外地亮眼!



2月24日發行的《Cupid》在3月24日來到Spotify Top Songs全球榜80位,美國榜118位:



'Cupid (Twin Version) by #FIFTYFIFTY reached a NEW PEAK at #80 (+22) on Spotify Daily Top Songs Global with 1.714.552 streams!

It's their highest day of streams on the chart!



It's their highest day of streams on the chart!#피프티피프티_큐피드_축하해#FIFTYFIFTY_Cupid pic.twitter.com/0fWL0glF4E