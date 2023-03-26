K-POP又一黑馬出現了！寶藏新人女團FIFTY FIFTY國內不紅國外紅，新歌《Cupid》有望打入Billboard TOP100！

這組新人女團在韓國本土幾乎沒有知名度，海外人氣卻不斷高漲，新歌甚至有望打進Billboard TOP 100！她們就是去年11月出道的FIFTY FIFTY，雖然小公司缺乏宣傳，但歌曲真的都很讚啊！

FIFTY FIFTY是去年11月出道的女團，一共4位成員Keena、Saena、Sio、Aran。目前為止只推出了一張迷你專輯、一張單曲專輯，到今年3月中旬Melon排行還在一千名以外，但海外成績卻意外地亮眼！



2月24日發行的《Cupid》在3月24日來到Spotify Top Songs全球榜80位，美國榜118位：



[] 'Cupid (Twin Version) by #FIFTYFIFTY reached a NEW PEAK at #80 (+22) on Spotify Daily Top Songs Global with 1.714.552 streams!



It's their highest day of streams on the chart!#피프티피프티_큐피드_축하해#FIFTYFIFTY_Cupid pic.twitter.com/0fWL0glF4E — Fifty Fifty Charts (@FiftyCharts) March 25, 2023

[] 'Cupid (Twin Version)' by #FIFTYFIFTY is at #118 (+10) on Spotify Top Daily Songs USA () with 402.846 streams!



It's their highest day of streams on the chart!#피프티피프티_큐피드_축하해#FIFTYFIFTY_Cupid pic.twitter.com/shfJWcjFCR — Fifty Fifty Charts (@FiftyCharts) March 25, 2023

以及美國告示牌「榜外單曲榜」（Billboard Bubbling Under Hot 100）第12位。 這一榜單是對未進入「百大熱門榜」（Billboard Hot 100）的單曲進行排位、僅次於百大熱門榜，可以看做是百大熱門榜的第112位：



Billboard Bubbling Under Hot 100: #12(new) Cupid, FIFTY FIFTY (@we_fiftyfifty). — chart data (@chartdata) March 21, 2023

FIFTY FIFTY作為中小公司推出的新人女團，在宣傳方面毫無優勢可言，全憑各國歌迷的網路口碑迅速闖出名氣，甚至刷新了韓國女團出道後以最短時間進入「榜外單曲榜」的新紀錄——只用了123天。 上一個打破該記錄的女團是NewJeans，出道156天後憑《Ditto》進入該榜單。



然而同一時間，這首歌在韓國本土榜單Melon的排名竟然還在七百以後！



《Cupid》同時發行了韓文和英文版，其中韓文版MV在YouTube的觀看次數已逼近1000萬，主唱嗓音、節奏和旋律、成員外形全都獲得好評，給人一種沐浴在春日陽光與微風之中的感覺。連YouTube官方賬號都來留言稱讚：「非常夢幻的概念，超愛這首歌」。





英文版也被海外網友譽為典範：「史上最棒的K-POP英文版，感覺非常自然」、「這才是英文版該有的模樣，不局限於字面翻譯且捨棄rap」、「大型經紀公司砸資源宣傳都未必能做到這首歌在Spotify的成績，為她們感到驕傲」。



根據專門做榜單統計數據的推主「ChartEssentials」最新發佈的預測，FIFTY FIFTY的《Cupid》很可能下週就會進入告示牌「百大熱門榜」第98位！



Billboard Hot 100 Final Predictions - April 1st, 2023 pic.twitter.com/h5flhcHZEm — Chart Essentials (@ChartEssentials) March 25, 2023

▽除了《Cupid》之外，FIFTY FIFTY首迷你專輯的主打歌《Higher》和《Lovin' Me》也都很好聽，希望她們被更多人聽到、看到啊！



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