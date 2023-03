Apink睽違4年再來港開唱 夏榮南珠見應援感動落淚

迎來出道12年的韓國女團Apink昨晚在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行由德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 ApinkFANCONCERT in Hong Kong [Pink drive]」,為一連兩晚的香港站巡演揭開序幕。

睽違4年再度訪港,五位成員均表現得非常落力為港迷獻上將近三小時的精彩演出,而粉絲則以震耳欲聾的歡呼尖叫聲回應,全晚氣氛高漲!







Apink五位成員包括初瓏、普美、恩地、南珠及夏榮在粉絲的千呼萬喚下華麗登場,一連獻唱「Dilemma」及「Dumhdurum」兩首舞曲,以連場勁歌熱舞炒熱全場氣氛。其後,Apink分享她們日前到港後的片段,包括恩地在健身室充當起夏榮的教練,其他成員又分別記錄了到埗後品嚐過的美食,而成員看到雲吞麵都表現得異常興奮。







除了組合表演外,成員亦各自準備了分隊及個人表演。由可愛清新的CHOBOM(初瓏及普美)、夏榮到唱將恩地,再到型格女戰士南珠,每首solo都盡顯成員不同的個人魅力。一輪勁歌熱舞後,Apink表示有很多說話想向粉絲說,並隨即唱出「I want you to be happy」憑歌寄意。台下粉絲舉起印有「Apink對我們就像空氣一樣重要」字句的手幅作回應,令夏榮和南珠都忍不住淚水,場面相當感人。







臨近演出尾聲,Apink一連唱出「LUV」、「NO NONO」及「MR. CHU」三首膾炙人口的經典團歌,掀起全場高潮!演出上亦播出Apink的預錄訪問,被問到成為最長壽女團的秘訣時,五位成員都一致認為是遇到好的成員。普美則表示雖然有厭倦的時候,但只要相信成員就能振作起來,可見Apink的「團魂」爆發。







最後,五位成員特別選了Apink十週年紀念而為粉絲製作的「Thank You」一曲作為安歌,以感謝粉絲一直以來的支持和喜愛,並和全場粉絲大合照留念,大派「心心」。演出在一片溫馨和感人的氣氛下劃上圓滿的句號!







韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞