NCT127挑戰台灣Kpop史上最大場簽售特別見面會！第6張正規專輯《WALK》應募活動今天正式起跑

雖然還沒在台灣開過專場，但他們要先挑戰台灣Kpop史上最大場簽售會！韓國人氣團體NCT127宣布將於10月20日來台舉行「NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE MEET’N GREET EVENT in TAIPEI」簽售會，Johnny、在玹、道英、廷祐、悠太等五位成員確定現身，MARK、楷燦則會用以視訊的方式在選在其他日期參與，3000人的特別見面會規模將成為台灣韓星史上首例。

出道8年，除了2019年曾來台參加韓流拼盤演唱會，台灣NCTzen一直苦無機會看到完全體，第6張正規專輯《WALK》發售後大受好評，趁這個機會也決定要來台舉辦二合一活動，除了FANSIGN 簽售會之外，還有MEET and GREET 見面會，此行除了MARK、楷燦以視訊之外，JOHNNY、在玹、道英、廷祐、悠太將現身會場，從10月3日起至10月12日止為期九天的時間內，在KLOOK專屬活動頁面購買專輯，就有機會可以參加「 NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE FAN EVENT in TAIPEI 」活動。

「 NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE FAN EVENT in TAIPEI 」每張專輯售價為新台幣730元整，將抽出簽售會390名、特別見面會3000名，更多相關詳情可洽主辦單位「勁維肯創意」臉書、IG、Threads以及KLOOK專屬活動頁面。



活動日期:2024年10月20日(日)

FAN SIGN簽售會 17:30

MEET'N GREET特別見面會 19:30

(實際活動開始時間以現場公告為準)

●活動地點:將另外個別通知中選者（簽售會將以非公開形式進行）

●應募期間: 2024年10月03日 15:30（TST) 至 2024年10月12日 23:59 (TST)

●活動辦法:應募期間內於KLOOK活動頁面購買「NCT127-6th Album [WALK] OFFLINE FAN EVENT in TAIPEI」相關兩場活動的專輯並完成付款者，即獲得抽選資格。

（FANSIGN EVENT 與 MEET’N GREET EVENT各為不同連結，購買時請再自行留意。）

☆FANSIGN活動連結：

https://www.klook.com/zh-TW/activity/127229/

☆MEET’N GREET 特別見面會活動連結：

https://www.klook.com/zh-TW/activity/125865/

本次活動福利與名額:

1. 簽售會中選人數：共計390名。

包含面對面親筆簽名，一對一拍立得，觀覽hibye。詳細請見福利表或KLOOK活動銷售頁面。

2.特別見面會中獎人數：共計3000名。

另有加碼福利，於幸運中選3000人中另抽選20人進行5:5團體合照，共四組。詳細請見福利表或KLOOK活動銷售頁面。

3.購買一張專輯，可獲得台北兩場EVENT限定獨家小卡乙張。(依活動分為FAN SIGN版及MEET'N GREET版。每位成員小卡各1款，共7款隨機發送。)

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