K-POP又一黑马出现了！宝藏新人女团FIFTY FIFTY国内不红国外红，新歌《Cupid》有望打入Billboard TOP100！

这组新人女团在韩国本土几乎没有知名度，海外人气却不断高涨，新歌甚至有望打进Billboard TOP 100！她们就是去年11月出道的FIFTY FIFTY，虽然小公司缺乏宣传，但歌曲真的都很赞啊！

FIFTY FIFTY是去年11月出道的女团，一共4位成员Keena、Saena、Sio、Aran。目前为止只推出了一张迷你专辑、一张单曲专辑，到今年3月中旬Melon排行还在一千名以外，但海外成绩却意外地亮眼！



2月24日发行的《Cupid》在3月24日来到Spotify Top Songs全球榜80位，美国榜118位：



[] 'Cupid (Twin Version) by #FIFTYFIFTY reached a NEW PEAK at #80 (+22) on Spotify Daily Top Songs Global with 1.714.552 streams!



It's their highest day of streams on the chart!#피프티피프티_큐피드_축하해#FIFTYFIFTY_Cupid pic.twitter.com/0fWL0glF4E — Fifty Fifty Charts (@FiftyCharts) March 25, 2023

[] 'Cupid (Twin Version)' by #FIFTYFIFTY is at #118 (+10) on Spotify Top Daily Songs USA () with 402.846 streams!



It's their highest day of streams on the chart!#피프티피프티_큐피드_축하해#FIFTYFIFTY_Cupid pic.twitter.com/shfJWcjFCR — Fifty Fifty Charts (@FiftyCharts) March 25, 2023

以及美国告示牌「榜外单曲榜」（Billboard Bubbling Under Hot 100）第12位。 这一榜单是对未进入「百大热门榜」（Billboard Hot 100）的单曲进行排位、仅次於百大热门榜，可以看做是百大热门榜的第112位：



Billboard Bubbling Under Hot 100: #12(new) Cupid, FIFTY FIFTY (@we_fiftyfifty). — chart data (@chartdata) March 21, 2023

FIFTY FIFTY作为中小公司推出的新人女团，在宣传方面毫无优势可言，全凭各国歌迷的网路口碑迅速闯出名气，甚至刷新了韩国女团出道后以最短时间进入「榜外单曲榜」的新纪录——只用了123天。 上一个打破该记录的女团是NewJeans，出道156天后凭《Ditto》进入该榜单。



然而同一时间，这首歌在韩国本土榜单Melon的排名竟然还在七百以后！



《Cupid》同时发行了韩文和英文版，其中韩文版MV在YouTube的观看次数已逼近1000万，主唱嗓音、节奏和旋律、成员外形全都获得好评，给人一种沐浴在春日阳光与微风之中的感觉。连YouTube官方账号都来留言称赞：「非常梦幻的概念，超爱这首歌」。





英文版也被海外网友誉为典范：「史上最棒的K-POP英文版，感觉非常自然」、「这才是英文版该有的模样，不局限於字面翻译且舍弃rap」、「大型经纪公司砸资源宣传都未必能做到这首歌在Spotify的成绩，为她们感到骄傲」。



根据专门做榜单统计数据的推主「ChartEssentials」最新发布的预测，FIFTY FIFTY的《Cupid》很可能下周就会进入告示牌「百大热门榜」第98位！



Billboard Hot 100 Final Predictions - April 1st, 2023 pic.twitter.com/h5flhcHZEm — Chart Essentials (@ChartEssentials) March 25, 2023

▽除了《Cupid》之外，FIFTY FIFTY首迷你专辑的主打歌《Higher》和《Lovin' Me》也都很好听，希望她们被更多人听到、看到啊！



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