K-POP又一黑马出现了！宝藏新人女团FIFTY FIFTY国内不红国外红，新歌《Cupid》有望打入Billboard TOP100！
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K-POP又一黑马出现了！宝藏新人女团FIFTY FIFTY国内不红国外红，新歌《Cupid》有望打入Billboard TOP100！

KPOP   2023年3月26日   星期日17:27   Sani  

（封面图源：Twitter@we_fiftyfifty）

这组新人女团在韩国本土几乎没有知名度，海外人气却不断高涨，新歌甚至有望打进Billboard TOP 100！她们就是去年11月出道的FIFTY FIFTY，虽然小公司缺乏宣传，但歌曲真的都很赞啊！

FIFTY FIFTY是去年11月出道的女团，一共4位成员Keena、Saena、Sio、Aran。目前为止只推出了一张迷你专辑、一张单曲专辑，到今年3月中旬Melon排行还在一千名以外，但海外成绩却意外地亮眼！
（图源：Twitter@we_fiftyfifty）

2月24日发行的《Cupid》在3月24日来到Spotify Top Songs全球榜80位，美国榜118位：

以及美国告示牌「榜外单曲榜」（Billboard Bubbling Under Hot 100）第12位。 这一榜单是对未进入「百大热门榜」（Billboard Hot 100）的单曲进行排位、仅次於百大热门榜，可以看做是百大热门榜的第112位：

FIFTY FIFTY作为中小公司推出的新人女团，在宣传方面毫无优势可言，全凭各国歌迷的网路口碑迅速闯出名气，甚至刷新了韩国女团出道后以最短时间进入「榜外单曲榜」的新纪录——只用了123天。 上一个打破该记录的女团是NewJeans，出道156天后凭《Ditto》进入该榜单。
（图源：TheAttrakt官网）

然而同一时间，这首歌在韩国本土榜单Melon的排名竟然还在七百以后！
（图源：Melon网站截图）

《Cupid》同时发行了韩文和英文版，其中韩文版MV在YouTube的观看次数已逼近1000万，主唱嗓音、节奏和旋律、成员外形全都获得好评，给人一种沐浴在春日阳光与微风之中的感觉。连YouTube官方账号都来留言称赞：「非常梦幻的概念，超爱这首歌」。
（图源：YouTube网站截图）

英文版也被海外网友誉为典范：「史上最棒的K-POP英文版，感觉非常自然」、「这才是英文版该有的模样，不局限於字面翻译且舍弃rap」、「大型经纪公司砸资源宣传都未必能做到这首歌在Spotify的成绩，为她们感到骄傲」。

根据专门做榜单统计数据的推主「ChartEssentials」最新发布的预测，FIFTY FIFTY的《Cupid》很可能下周就会进入告示牌「百大热门榜」第98位！

▽除了《Cupid》之外，FIFTY FIFTY首迷你专辑的主打歌《Higher》和《Lovin' Me》也都很好听，希望她们被更多人听到、看到啊！

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