《黑暗榮耀》中「李簑羅」爸爸只是個牧師，為何家裡那麼有錢？放到現實裡也是豪門水平

《黑暗榮耀》中的李蓑羅也是「金湯匙」嗎？

《黑暗榮耀》全集上線完畢，已經在30多個地區Netflix收視榜榜首，不僅打破了多項Netflix原創韓劇的新紀錄外，更在短時間內就衝上Netflix全球榜第二名，絕對是近期討論度最高的熱門劇集。 從領銜主演的宋慧喬，到李到晛、林智妍、鄭星一、朴成勳、車珠英、金赫拉，主演陣容裡的每一位都用演技征服了觀眾，在3月第2週的TV-OTT話題性榜單中全部進入TOP10。



電視劇裡的每個人物、每個細節都被觀眾們拿來討論，大家焦點之一就是李簑羅的家境，她的父親似乎只是一名牧師，身為牧師的女兒也算是含著金湯匙出生的富家千金嗎？於是有韓國網友就以現實生活中歌手李承允的家境來當例子解釋。 李承允的父親曾是韓國基督教宣教100周年紀念教會的主牧師，後來又是韓國獨立教會宣教團體聯合會（KAICAM）的牧師，隸屬於大韓耶穌教長老會。 他是「神學系學生最想見的牧師第一人」、「基督教內最受最近的牧師」，擁有1.6萬名信徒，年收入高達107億（韓幣，下同），在韓國也算是名門家庭了。 （補充：韓國網友透露李承允的父親非常清廉，在職期間要求教會財政透明，公開財政收支，退休後拒絕了數十億的退休金以及家族世襲制度，目前是歸農狀態。 ）





《黑暗榮耀》中李蓑羅的父親也是大型教會-聖韓信仰教會的主牧師，人設地位可以參考李承允的父親，那麼就能推測出李蓑羅父親的年收入不低於100億。 牧師的經濟來源主要由信徒們的捐贈，他們無需納稅，還擁有家族世襲制以及高額退休金等，因此不少牧師的家境都很富裕。 在醫生、律師、公務員、大學教授等高薪職業的年薪僅有12億左右的現實裡，百億年薪完全稱得上是「豪門」了，因此李蓑羅被稱為富二代千金也沒錯啦。



李蓑羅從小就養尊處優。 高中時期便和朴涏鎮等人一起霸凌他人，同珢只是受害者之一。 李簑羅更可恨的是多年後，她甚至已經記不得自己曾經做過那些事了。 最後的大結局里李簑羅身敗名裂，並且因為吸毒、故意傷害他人而入獄，她的下場大快人心。

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