時隔8年再合體！鄭容和擔任林俊傑香港演唱會嘉賓，兩人還一起合唱〈Checkmate〉

林俊傑（JJ）近日在香港舉行世界巡回演唱會，他的「好友」鄭容和也特地從韓國飛往香港，擔任25日場次的嘉賓。

演唱會上，兩人一起合唱〈Checkmate〉外，還清唱〈小酒窩〉，鄭容和還演唱自己的歌曲〈因為相念〉。這也是兩人時隔8年的公開合體，讓許多粉絲們都相當激動，有沒有朋友昨天在現場呢？

而他們的相識來自於2013年 CNBLUE 首次在台北小巨蛋舉行世界巡迴演唱會，當時同為台灣華納音樂旗下歌手的林俊傑，特別在演唱會前赴後台為 CNBLUE 加油打氣，後來在海外頒獎典禮相遇時，都會互相有打招呼。隔年，CNBLUE 再次來台開唱，鄭容和向林俊傑發出合作邀約，林俊傑也一口答應，因此有了合作曲〈Checkmate〉。

鄭容和也通過 IG 和林俊傑在演出前的合影，他寫下：「Thank you！！在音樂方面實力也是最棒的！謝謝你邀請我參加精彩的演出，是我仍然想學習的 artist，我也想在香港的這裡演出！努力奔跑吧！謝謝大家的支持，JJ，最棒！」希望之後還有機會聽到兩人的合作啦！

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