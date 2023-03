時隔8年再合體！鄭容和擔任林俊傑香港演唱會嘉賓，兩人還一起合唱〈Checkmate〉

林俊傑(JJ)近日在香港舉行世界巡回演唱會,他的「好友」鄭容和也特地從韓國飛往香港,擔任25日場次的嘉賓。

演唱會上,兩人一起合唱〈Checkmate〉外,還清唱〈小酒窩〉,鄭容和還演唱自己的歌曲〈因為相念〉。這也是兩人時隔8年的公開合體,讓許多粉絲們都相當激動,有沒有朋友昨天在現場呢?

Please ignore the voice of the man who is singing next to me

옆에서 노래부느는 남자의 목소리 무시해 주세요~



