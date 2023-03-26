时隔8年再合体！郑容和担任林俊杰香港演唱会嘉宾，两人还一起合唱〈Checkmate〉

林俊杰（JJ）近日在香港举行世界巡回演唱会，他的「好友」郑容和也特地从韩国飞往香港，担任25日场次的嘉宾。

演唱会上，两人一起合唱〈Checkmate〉外，还清唱〈小酒窝〉，郑容和还演唱自己的歌曲〈因为相念〉。这也是两人时隔8年的公开合体，让许多粉丝们都相当激动，有没有朋友昨天在现场呢？

而他们的相识来自於2013年 CNBLUE 首次在台北小巨蛋举行世界巡回演唱会，当时同为台湾华纳音乐旗下歌手的林俊杰，特别在演唱会前赴后台为 CNBLUE 加油打气，后来在海外颁奖典礼相遇时，都会互相有打招呼。隔年，CNBLUE 再次来台开唱，郑容和向林俊杰发出合作邀约，林俊杰也一口答应，因此有了合作曲〈Checkmate〉。

郑容和也通过 IG 和林俊杰在演出前的合影，他写下：「Thank you！！在音乐方面实力也是最棒的！谢谢你邀请我参加精彩的演出，是我仍然想学习的 artist，我也想在香港的这里演出！努力奔跑吧！谢谢大家的支持，JJ，最棒！」希望之后还有机会听到两人的合作啦！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻