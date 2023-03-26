90秒看完《黑暗榮耀》！網友二創極限濃縮16集劇情，卡通形象超傳神、 李蓑羅真的變成狗XD

近日有網友對《黑暗榮耀》進行二次創作，用短短一分半鐘的動畫高度濃縮16集情節，不僅各個主要人物的繪畫十分傳神，關鍵橋段也都沒落下！只是這速度是人類能跟上的嗎XD

Netflix熱門劇集《黑暗榮耀》講述被校園霸凌摧毀身體和心靈的女子精心佈局復仇的故事，去年底公開part.1後立即引發關注，除了與金銀淑編劇二次合作的主演宋慧喬外，林智妍、朴成勳、廉惠蘭等多位配角的表現也大獲好評。



今年3月10日part.2上線後，很多觀眾都是一口氣追完8集、大呼過癮！近日有韓國YouTuber對《黑暗榮耀》全集關鍵情節進行超高強度濃縮，居然把長達16集的扎實內容狠狠壓縮成1分30秒，還配上頗具笑果的BGM，讓人感覺顛覆印象、耳目一新XD



*劇雷預警！以下內容包含《黑暗榮耀》關鍵內容！



女主角「文同珢」被霸凌後萬念俱灰獨自跳江，YouTuber給這段配上了女團IVE的歌曲《LOVE DIVE》; 同珢被救起後與朱如炡、姜賢南一同開啟復仇模式，BGM很自然地變成電影《復仇者聯盟 》（The Avengers）主題曲：



朴涎鎮的歪嘴和八字眉、孫慏梧的壞笑、崔惠程的波霸全都刻畫到位，最扯的是真的把李蓑羅畫成狗狗，這影片誰看了不會上火XD



短短90秒動畫把5個反派的結局、以及走向結局的過程都梳理得一清二楚，獲網友一致爆笑稱讚「完美總結」XD不過如果是還沒看過原作的人，對於這影片應該會感到十分混亂吧：



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