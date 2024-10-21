CNBLUE為反擊「假彈」惡評，狠心自掏腰包過億、租場館live開唱！帥氣壯舉如今想來竟感後悔

樂團CNBLUE近日做客JTBC《認識的哥哥》，聊到年輕氣盛時的一次大膽事跡，陷入矛盾心情XD

CNBLUE剛出道時以人均一米八花美男形象受到矚目，但也因外貌太突出而遭到偏見和質疑，不少惡評說他們在台上演奏樂器只是做做樣子而已，令成員們十分受傷。 隊長鄭容和於是做出大膽決定：在迷你四專主打歌《I'm Sorry》宣傳期進行現場演奏，用實力擊碎謠言！



容和的這一提議在當時的電視台無法實現，CNBLUE必須另外尋找合適的場地，於是租借club並帶齊工作人員到場錄製，單是一天就要花掉兩三千萬韓元。 當時的宣傳週期普遍為5周，算下來前後總共投入了不至一億韓元，而且全部是成員們自掏腰包！



然而咬牙燒錢的結果卻是反響平平、不如預期，令李正信坦言有點後悔：「在演唱會上展示給大家就好啊！」李壽根笑說鄭容和做了沒必要的決定，容和苦笑說「不管多麼熱愛live（也不該這樣）~」李正信急否認稱不是這個意思，同為音樂人的李常敏亦表示理解，畢竟這件事關乎歌手的自尊心。





其實從長期結果來看，CNBLUE這一舉動還是帶來了正面效果，在那之後質疑實力的惡評確實減少許多。 這幾年CNBLUE積極參加音樂節演出，不斷憑借實力征服觀眾、吸收新粉絲。



▽CNBLUE最近發行迷你十輯《X》，主打歌《想念的是你還是那時（ASleepless Night）》真的非常好聽！



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