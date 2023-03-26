這個組合一定要追！《代理公司》李寶英X《黑暗榮耀》李茂生X《千元律師》李清娥將主演新劇《Hyde》

演技派的陣容絕對要看！

預計拍攝12集的TVING原創電視劇《Hyde》，改編自英國作品，以符合韓國國情，描述一個消失的人和一個追逐真相的女人的追蹤驚悚故事。由《三流之路》、《朝鮮浪漫喜劇-綠豆傳》金東輝導演執導。

近期以JTBC《代理公司》獲得關注和喜愛的李寶英，選擇《Hyde》為下部作品。《代理公司》為李寶英首次出演職場劇，收視率從第1集的4%一路攀升至最終回的16%，「收視女王」認證。

最近特別出演Netflix原創電視劇《黑暗榮耀》的李茂生，也加入《Hyde》出演陣容。李茂生在《黑暗榮耀》中飾演「姜永天」，是一位瘋狂殺人魔，就算入獄也依然折磨著死者家屬，令人毛骨悚然。此前，李茂生還曾出演過《Cleaning Up》、《三十九》、《寧靜海》、《夫妻的世界》等作品。

《Hyde》還可以看到去年（2022年）特別出演SBS《千元律師》的李清娥。雖然在《千元律師》的出場戲份不多，但給觀眾們留下深刻印象，與男主角南宮珉繼《日與夜》後為二次合作。另外，李清娥的待播劇還有Netflix《Celebrity》。

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