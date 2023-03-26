這個組合一定要追！《代理公司》李寶英X《黑暗榮耀》李茂生X《千元律師》李清娥將主演新劇《Hyde》
廣告

這個組合一定要追！《代理公司》李寶英X《黑暗榮耀》李茂生X《千元律師》李清娥將主演新劇《Hyde》

韓劇   2023年3月26日   星期日14:41   Hui  

（封面圖源：IG@jwidecompany、leemusaeng_official、leechungah）

演技派的陣容絕對要看！

預計拍攝12集的TVING原創電視劇《Hyde》，改編自英國作品，以符合韓國國情，描述一個消失的人和一個追逐真相的女人的追蹤驚悚故事。由《三流之路》、《朝鮮浪漫喜劇-綠豆傳》金東輝導演執導。

（圖源：IG@jwidecompany）

近期以JTBC《代理公司》獲得關注和喜愛的李寶英，選擇《Hyde》為下部作品。《代理公司》為李寶英首次出演職場劇，收視率從第1集的4%一路攀升至最終回的16%，「收視女王」認證。

（圖源：IG@leemusaeng_official）

最近特別出演Netflix原創電視劇《黑暗榮耀》的李茂生，也加入《Hyde》出演陣容。李茂生在《黑暗榮耀》中飾演「姜永天」，是一位瘋狂殺人魔，就算入獄也依然折磨著死者家屬，令人毛骨悚然。此前，李茂生還曾出演過《Cleaning Up》、《三十九》、《寧靜海》、《夫妻的世界》等作品。

（圖源：IG@leechungah）

《Hyde》還可以看到去年（2022年）特別出演SBS《千元律師》的李清娥。雖然在《千元律師》的出場戲份不多，但給觀眾們留下深刻印象，與男主角南宮珉繼《日與夜》後為二次合作。另外，李清娥的待播劇還有Netflix《Celebrity》。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 這個組合一定要追！《代理公司》李寶英X《黑暗榮耀》李茂生X《千元律師》李清娥將主演新劇《Hyde》
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手