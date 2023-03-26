Apink睽违4年再来港开唱 夏荣南珠见应援感动落泪

迎来出道12年的韩国女团Apink昨晚在九龙湾国际展贸中心STAR HALL举行由德硕文化传播有限公司主办的「2023 ApinkFANCONCERT in Hong Kong [Pink drive]」，为一连两晚的香港站巡演揭开序幕。

睽违4年再度访港，五位成员均表现得非常落力为港迷献上将近三小时的精彩演出，而粉丝则以震耳欲聋的欢呼尖叫声回应，全晚气氛高涨！







Apink五位成员包括初珑、普美、恩地、南珠及夏荣在粉丝的千呼万唤下华丽登场，一连献唱「Dilemma」及「Dumhdurum」两首舞曲，以连场劲歌热舞炒热全场气氛。其后，Apink分享她们日前到港后的片段，包括恩地在健身室充当起夏荣的教练，其他成员又分别记录了到埗后品尝过的美食，而成员看到云吞面都表现得异常兴奋。







除了组合表演外，成员亦各自准备了分队及个人表演。由可爱清新的CHOBOM(初珑及普美)、夏荣到唱将恩地，再到型格女战士南珠，每首solo都尽显成员不同的个人魅力。一轮劲歌热舞后，Apink表示有很多说话想向粉丝说，并随即唱出「I want you to be happy」凭歌寄意。台下粉丝举起印有「Apink对我们就像空气一样重要」字句的手幅作回应，令夏荣和南珠都忍不住泪水，场面相当感人。







临近演出尾声，Apink一连唱出「LUV」、「NO NONO」及「MR. CHU」三首脍炙人口的经典团歌，掀起全场高潮！演出上亦播出Apink的预录访问，被问到成为最长寿女团的秘诀时，五位成员都一致认为是遇到好的成员。普美则表示虽然有厌倦的时候，但只要相信成员就能振作起来，可见Apink的「团魂」爆发。







最后，五位成员特别选了Apink十周年纪念而为粉丝制作的「Thank You」一曲作为安歌，以感谢粉丝一直以来的支持和喜爱，并和全场粉丝大合照留念，大派「心心」。演出在一片温馨和感人的气氛下划上圆满的句号！







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