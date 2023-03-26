《浪漫醫生金師傅3》公開「金師傅」韓石圭劇照！ EXO伯賢有望再獻唱OST？SNS親回粉絲引發期待

終於！下個月（4月）就能看到《金師傅3》了～

SBS熱門季播劇《浪漫醫生金師傅》以地方簡陋的「石垣醫院」爲背景，展開「真正醫生」的故事。連續兩季都受到觀眾們的喜愛，第3季終於要在下月（4月）與大家見面。







劇組首發由韓石圭飾演的靈魂人物「金師傅」劇照。劇組表示：「若沒有韓石圭，就沒有《浪漫醫生金師傅》，他是拍攝到第3季的最大原動力。金師傅穿越眾多危機，成立『石垣醫療財團』。經過3年的時間，金師傅和石垣醫院產生什麼變化？將以規模更大的故事回歸。 」

除了劇情本身，觀眾們也相當期待《金師傅3》的OST陣容。EXO伯賢曾為《金師傅2》演唱《My Love》，為宇鎮（安孝燮 飾）&恩彩（李聖經 飾）的主題曲。那麼，有機會再聽到伯賢的聲音出現在《金師傅3》嗎？

平時積極使用Twitter與粉絲互動的伯賢，近期就回覆了粉絲們的貼文。網友「ourxoves」表示：「孩子們…《浪漫醫生金師傅3》的劇本閱讀照來了，這是真的嗎？石垣人已經全部聚集了，恩卓（金旻載 飾）因為有行程無法參加，現在只要東柱（柳演錫 飾）、瑞貞（徐玄振 飾）、仁範（梁世宗 飾）加入就好了，真心好緊張啊。」看來這位網友也希望第1季的角色們可以出現呢！

網友「luvisbh」回覆：「現在只要OST伯賢合流就可以了」，沒想到伯賢親自回覆：「呼-^^」難道，真的有機會再聽到伯賢獻唱《金師傅3》OST？

網友「BAEKHYUNinweibo」表示：「啊，瘋了，來了，大的來了，BIG伯賢話題」，伯賢又回覆：「呼--^^」連續兩則回覆有關《金師傅3》的貼文，看來粉絲們可以好好期待一下了！

▲在此之前，先來回顧伯賢之前為《金師傅2》演唱的OST《My Love》吧！

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