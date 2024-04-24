Apink普美認愛8年男友Rado，親筆信向粉絲道歉！粉絲大支持：一定要幸福啊

23日上午，D社獨家公開了女團Apink成員普美和樂團黑眼必勝Rado8年長跑戀情，引發了火爆的關注。

D社透露普美和Rado於2016年因合作歌曲而結緣，次年發展成為戀人，已經穩定交往了8年，身邊有人都知道他倆是「已經許下了未來」的關係。隨後普美和Rado均承認了戀情，韓娛圈又多了一對明星情侶。

普美之後又通過Apink的官方粉絲俱樂部公開了親筆信，親口向粉絲們承認了戀情，表示：「擔心大家是不是被嚇到了，也擔心大家會受到傷害。 首先向因為這件事情而嚇到的粉絲們道歉。 （我和他）因合作了多首歌曲而互相產生好感，一直談戀愛到現在。 邂逅那樣有智慧、聰明的人也讓有許多不足的我逐漸成為更加成熟、健全的人。 現在寫信的這一瞬間對我來說也很陌生，會擔心，我尊重每一位粉絲的心，把這當作是大家對我的愛。 今後的我也會像現在的我一樣，不會改變，依舊率直、積極向上，感謝大家，也對不起大家了，我愛你們。 」



普美的信中除了承認戀情之外，兩次向粉絲道歉，引得粉絲們心疼不已，紛紛留言支持：「這有什麼可道歉的，你只要幸福就行」、「不要覺得對不起我們，我最愛的本命，任何時候都要幸福啊」、「不管你談不談戀愛，我都支持你」、「好好交往，一定要幸福啊」等。

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