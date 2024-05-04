《背著善宰跑》邊佑錫被合作多年設計師爆「唯一缺點」：腿毛像森林！十一頭身超現實比例「穿什麼都是奇幻風」

韓劇《背著善宰跑》熱播帶動男主角演員邊佑錫關注度暴漲，很多人開始惡補他出道十年來各種物料，模特時期合作的設計師也出來分享他所認識的邊佑錫，看完讓人更有好感了！

這位設計師是2008年新生潮牌Beyond Closet的創始人高泰勇（고태용，音），很多名人如劉在錫、BTS JIN等都穿過他家衣服，李鐘奭、南柱赫、張基龍、朱宇宰、李聖經等曾為他走秀，私下也有不錯交情，其中就包括邊佑錫。



高泰勇近日在YT頻道分享對模特邊佑錫的了解，表示邊佑錫身高應有190cm、比例在十頭身到十一頭身之間（設計師的眼光值得信任XD），擁有能讓所有衣服變好看的「心肺復甦力」，從來不需要修圖。 因為帥到缺乏現實感，有時設計師想打造文弱書呆子風、狂野陽剛風，到了邊佑錫身上統統變成奇幻風XD



高泰勇形容邊佑錫真誠、善良、愛笑，當同期模特逐個在演藝圈闖出名聲時，邊佑錫也始終保持開朗、從不流露出焦躁消極，這次見他成功很為他開心。

說到邊佑錫的缺點，高泰勇想了半天擠出來一個「腿毛很多」「像森林一樣」，所以當年盡量不給他穿短褲XD然後發現近照已做了腿毛管理，令高泰勇感慨「唯一的缺點也消失了」！



回到影片主題「分析私服穿搭」，設計師對於邊佑錫出名的「男友照」系列給出簡明結論：沒什麼好分析，人好看就是一切XD「就算一輩子穿優衣庫都可以。 不，優衣庫太短，還是義大利品牌吧。 」



有網友留言說所有認識邊佑錫的人都對他好評，高泰勇點讚回復：「佑錫身邊沒有一個敵人，我投一票。 」能獲得業內一致好評，邊佑錫真的是優質男神潛力股啊！



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