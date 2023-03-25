【K社韓國小百科】韓燒酒漲價催生餐飲新趨勢：「免開瓶費」自備酒水就餐，「紅酒配烤肉」成新寵

近幾年韓國餐廳的燒酒價格飛漲，原本的「庶民之酒」如今幾乎跟紅酒比肩，令人望而卻步。 在物價變動的夾縫中，餐廳和顧客逐漸找到了新的生存方案：corkage free。

韓國餐廳銷售的燒酒近三年間不斷漲價，前年四千、去年五千、今年就漲到六千韓元一瓶，貴的地方甚至要九千，啤酒的狀況也大同小異。 燒酒和啤酒原本是庶民階層的廉價酒，如今卻只要2瓶就超過一萬韓元、直逼一瓶紅酒的價格，令很多普通消費者感到負擔。



為招攬顧客，部份餐廳咬牙推出限時降價活動，更多則是採取新的策略：借鑒高檔餐廳做法，轉型成「免開瓶費」콜키지 프리模式。



콜키지 프리來自英文corkage free，其中corkage是指飯店對自帶酒水收取的開瓶費，corkage free即是不收取這一費用。 這一做法從前大部份僅限於高檔餐廳，現在越來越多平價餐廳如烤肉店、血腸店、冷麵店等等也開始嘗試，店家儘提供酒杯，不收取額外費用。



目前來看，免開瓶費模式法受到消費者和商戶雙方歡迎，尤其是20代、30代的年輕客群。 相較於在店內購買燒酒，自備紅酒反而能以同等價格喝到更多酒，明顯減輕負擔; 如果是追求享受的類型，也能不受限製地選擇紅酒、威士忌等各種高級酒品。



在餐廳立場，雖然賣酒更有賺頭，但燒酒漲價後銷售額反而下降，還不如捨棄酒水利潤以維持基本收入。同時，年輕客群也更樂於通過SNS進行分享，相當於間接幫餐廳做宣傳。



以首爾市江南區為起點，這一新趨勢正在快速擴散。 很多餐廳在SNS宣傳時打出「免開瓶費」標籤，部份美食app也推出「免開瓶費餐廳」專區。 如果說從前「燒酒配烤肉」是定番，如今更常見的風景已經變成「紅酒配烤肉」。



很多韓國消費者對這一模式表示歡迎，大家怎麼看呢？ 下次去韓國又可以嘗試不同的花樣搭配啦！



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