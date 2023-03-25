【K社韩国小百科】韩烧酒涨价催生餐饮新趋势：「免开瓶费」自备酒水就餐，「红酒配烤肉」成新宠

近几年韩国餐厅的烧酒价格飞涨，原本的「庶民之酒」如今几乎跟红酒比肩，令人望而却步。 在物价变动的夹缝中，餐厅和顾客逐渐找到了新的生存方案：corkage free。

韩国餐厅销售的烧酒近三年间不断涨价，前年四千、去年五千、今年就涨到六千韩元一瓶，贵的地方甚至要九千，啤酒的状况也大同小异。 烧酒和啤酒原本是庶民阶层的廉价酒，如今却只要2瓶就超过一万韩元、直逼一瓶红酒的价格，令很多普通消费者感到负担。



为招揽顾客，部份餐厅咬牙推出限时降价活动，更多则是采取新的策略：借鉴高档餐厅做法，转型成「免开瓶费」콜키지 프리模式。



콜키지 프리来自英文corkage free，其中corkage是指饭店对自带酒水收取的开瓶费，corkage free即是不收取这一费用。 这一做法从前大部份仅限於高档餐厅，现在越来越多平价餐厅如烤肉店、血肠店、冷面店等等也开始尝试，店家尽提供酒杯，不收取额外费用。



目前来看，免开瓶费模式法受到消费者和商户双方欢迎，尤其是20代、30代的年轻客群。 相较於在店内购买烧酒，自备红酒反而能以同等价格喝到更多酒，明显减轻负担; 如果是追求享受的类型，也能不受限制地选择红酒、威士忌等各种高级酒品。



在餐厅立场，虽然卖酒更有赚头，但烧酒涨价后销售额反而下降，还不如舍弃酒水利润以维持基本收入。同时，年轻客群也更乐於通过SNS进行分享，相当於间接帮餐厅做宣传。



以首尔市江南区为起点，这一新趋势正在快速扩散。 很多餐厅在SNS宣传时打出「免开瓶费」标签，部份美食app也推出「免开瓶费餐厅」专区。 如果说从前「烧酒配烤肉」是定番，如今更常见的风景已经变成「红酒配烤肉」。



很多韩国消费者对这一模式表示欢迎，大家怎么看呢？ 下次去韩国又可以尝试不同的花样搭配啦！



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