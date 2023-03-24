原來《PEAK TIME》性感舞蹈是從搞笑開啟的！文鐘業帶小白狗伴舞，慧成發想推拉舞蹈還真的掀衣了

《Peak Time》上週播出的Dance C舞蹈性感程度讓觀眾鼻血直流，馬上成為熱門話題，昨（23）日官方才釋出幕後花絮，反差之大讓人噴笑XD。

幕後花絮釋出了Dance C（11點VANNER、13點BAE173、15點BLK與24點）自創舞蹈，也就是嗨翻全場的性感掀衣舞創作來源，只見每個成員都試著丟出點子，有人認真編舞，也有人走搞笑路線，回家的回家（2PM的家）翻滾的翻滾……



想不到我們MVP、24點文鐘業不惶多讓，帶了一隻電動小白狗伴舞，還拿小白狗衝當機關槍、最後再來個帥氣Breaking當作Ending，搞笑又帥氣相當炒熱氣氛。



重點來了，11點慧成自創了「推拉舞蹈」，衣服要掀不掀的，idea最受歡迎，也順利被採用！只不過最後呈現的結果是，衣服真的掀了！完全沒有推拉毫無保留，一片片腹肌就在你眼前！



網友都說Dance C的氣氛太好了，團隊合作果然得了勝利，但也有人說再也無法認真看舞台表演了，因為會聯想到慧成的搞怪idea笑出來啊！

▼幕後花絮&後來呈現的舞台，反差真的很大吧XD？

▼另外，Dance C的表演獲得了原唱CHRISTOPHER克里斯多福的認證了！



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