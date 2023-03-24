6周賺進半年營業利潤？ HYBE擬向Kakao出售SM股票，差額超千億韓元、或成「SM爭奪戰」最大贏家

日前退出SM收購爭奪戰的HYBE娛樂，今天宣佈出售其持有的部份SM股份，預計可獲得高達1127億韓元的差價收益，相當於去年全年營業利潤的一半。

根據24日金融監管機構的電子公告系統，HYBE已決定參與Kakao發起的公開收購，出售其持有的375萬7237股SM股票，約佔SM總股本的15.67%。



此前HYBE通過與李秀滿的股票交易和公開購買，以每股12萬韓元的價格獲取了SM娛樂19.43%的股份（462萬6185股），這次相當於出售HYBE持有的SM股票的85%。

以Kakao提出的每股15萬韓元計算，此次出售金額將達到5635億5855萬韓元。 如果參與Kakao公開收購的股票超過目標股份35%，Hive將無法全部出售其股份; 一旦全部出售成功，HYBE將立即獲得約1127億韓元的差價收益。



根據HYBE今年2月發佈的年度業績報告，過去一年的營業利潤是2377億韓元，若出售股票成功相當於短短6周賺進全年營業利潤的一半。 有聲音稱HYBE某種意義上成為「SM爭奪戰」的最大贏家，但更多人認為HYBE沒能搶到SM經營權，潛在損失無可估量。

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