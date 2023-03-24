原来《PEAK TIME》性感舞蹈是从搞笑开启的！文钟业带小白狗伴舞，慧成发想推拉舞蹈还真的掀衣了

《Peak Time》上周播出的Dance C舞蹈性感程度让观众鼻血直流，马上成为热门话题，昨（23）日官方才释出幕后花絮，反差之大让人喷笑XD。

幕后花絮释出了Dance C（11点VANNER、13点BAE173、15点BLK与24点）自创舞蹈，也就是嗨翻全场的性感掀衣舞创作来源，只见每个成员都试著丢出点子，有人认真编舞，也有人走搞笑路线，回家的回家（2PM的家）翻滚的翻滚……



想不到我们MVP、24点文钟业不惶多让，带了一只电动小白狗伴舞，还拿小白狗冲当机关枪、最后再来个帅气Breaking当作Ending，搞笑又帅气相当炒热气氛。



重点来了，11点慧成自创了「推拉舞蹈」，衣服要掀不掀的，idea最受欢迎，也顺利被采用！只不过最后呈现的结果是，衣服真的掀了！完全没有推拉毫无保留，一片片腹肌就在你眼前！



网友都说Dance C的气氛太好了，团队合作果然得了胜利，但也有人说再也无法认真看舞台表演了，因为会联想到慧成的搞怪idea笑出来啊！

▼幕后花絮&后来呈现的舞台，反差真的很大吧XD？

▼另外，Dance C的表演获得了原唱CHRISTOPHER克里斯多福的认证了！



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