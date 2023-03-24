【韓網熱帖】哇～據說JYP也差點被收購了，但朴軫永花了所有財產來阻止！

看到SM娛樂之前的事，再看看現在有PO主表示：據說JYP也差點被收購了，但朴軫泳花了所有財產來阻止！

真的...更加感慨萬分！



💬 韓國網友評論：

1. 是真的，當時是說由LOEN娛樂來收購，事情鬧得很大，朴軫泳賣了房子，還有別的什麼，還說「不行不行不行」最後才保住了JYP

2. KAKAO為什麼老是想要吃掉其他娛樂經紀公司（LOEN娛樂也被KAKAO收購了）

3. JYP差點就要關門了，但被朴軫泳保住了，然後GOT7讓公司緩過勁來，TWICE直接把公司送上巔峰

4. 朴軫泳後來也說一直在做各種投資，就是為了掙錢，如果自己不是最大股東的話，公司有一天就會變成別人的

5. 當時國內靠秀智，國外靠2PM，好不容易守住了公司

6. 這麼來看的朴軫泳真的很偉大

7. 雖然你們現在看著很可笑，但是這是真的，1億不行就2億，2億不行就3億，但是朴軫泳一直不肯賣，最後把自己房子賣了救活了公司

8. 用了「不行不行不行」拳法打敗了收購商的朴軫泳

9. 對，我有印象，而且是GOT7出道的那一天，公司差點就沒了

10. 這是JYP創社以來最大的危機

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