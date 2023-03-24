【韓網熱帖】哇～據說JYP也差點被收購了，但朴軫永花了所有財產來阻止！
廣告

【韓網熱帖】哇～據說JYP也差點被收購了，但朴軫永花了所有財產來阻止！

KPOP   2023年3月24日   星期五17:22   韓星網  

（封面圖源：IG@asiansoul_jyp）

看到SM娛樂之前的事，再看看現在有PO主表示：據說JYP也差點被收購了，但朴軫泳花了所有財產來阻止！

真的...更加感慨萬分！
（圖源：IG@asiansoul_jyp）

💬 韓國網友評論：
1. 是真的，當時是說由LOEN娛樂來收購，事情鬧得很大，朴軫泳賣了房子，還有別的什麼，還說「不行不行不行」最後才保住了JYP
2. KAKAO為什麼老是想要吃掉其他娛樂經紀公司（LOEN娛樂也被KAKAO收購了）
3. JYP差點就要關門了，但被朴軫泳保住了，然後GOT7讓公司緩過勁來，TWICE直接把公司送上巔峰
4. 朴軫泳後來也說一直在做各種投資，就是為了掙錢，如果自己不是最大股東的話，公司有一天就會變成別人的
5. 當時國內靠秀智，國外靠2PM，好不容易守住了公司
6. 這麼來看的朴軫泳真的很偉大
7. 雖然你們現在看著很可笑，但是這是真的，1億不行就2億，2億不行就3億，但是朴軫泳一直不肯賣，最後把自己房子賣了救活了公司
8. 用了「不行不行不行」拳法打敗了收購商的朴軫泳
9. 對，我有印象，而且是GOT7出道的那一天，公司差點就沒了
10. 這是JYP創社以來最大的危機

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 【韓網熱帖】哇～據說JYP也差點被收購了，但朴軫永花了所有財產來阻止！
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手