【韓網熱帖】《黑暗榮耀》裡稍微有點不幸的角色們

原PO表示以下的人物都有點不幸...

1) 一無所知就被退婚的惠程前男友

2) 學期還沒結束就失去班主任的小孩們

3) 因為客人沒結賬就離開而苦惱難道要自己貼錢的朱如炡醫院前台

4) 客人拿了很多東西卻突然跑掉、只能自己代為整理的便利店工讀生

5) 睡得好好的突然隔壁起火而被迫失眠的文同珢鄰居們

你們還有覺得哪位是稍微有點不幸的呢？

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💬 韓國網友評論：

1. 還有在文同珢之前當班主任卻突然被趕走的人

2. 入住全宰寯公寓的所有人......

3. YouTube爆出新聞「新公寓散發惡臭」觀看量超高

4. 到時候負責把他從水泥裡挖出來的工人們也很不幸...

5. 突然失去爸爸的路易十一

6. 路易要餓肚子一段時間了，好可憐

7. 要從有錢人家的狗變成流浪動物救助中心的狗了嗎

8. 突然失業的睿帥保姆阿姨

9. 被朱如炡說「完全沒治好我」而受到心理傷害的咨詢師

10. 天天給圍棋公園補充棋子的管理者......

11. 還有涎鎮媽媽的朋友們，「英愛啊一起走啦英愛啊~」英愛就是不回頭kkk

12. 因為河度領媽媽而委屈關門的餃子店員工們

13. 全宰寯的律師也很倒楣kkk笑死

14. 真是到處給人造成損失kkk

15. 大家的共情能力都好強啊kkk

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