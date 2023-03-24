金在中自爆已冷凍精子，去婚姻介紹所可能第一輪就要被淘汰！網友：聽完真的很害怕XD

哈哈哈哈哈，聽完原因居然有些心疼金在中。

前不久，金在中作客了Channel A的綜藝節目《最近男人的生活-新郎課業》，公開了自己的單身生活，他找到關係很好的大哥的餐廳，向他吐露關於結婚的煩惱。實際上這兩人每次見面都會聊起婚事，看得出他們內心有多麼想要結婚組建家庭了。

大哥問金在中是否是真心想要結婚，金在中表示：「我們最大的問題就是沒時間，別說談戀愛了，連朋友都沒時間見。」 大哥接著稱：「老實說你要是去婚姻介紹所的話，第一輪就會被淘汰，因為你有8個姊姊。」 指出了金在中結不了婚的癥結所在。 金在中聽了之後表達了讚同之意，稱：「姐姐們已經公開表示過了，絕對不會管我倆。」



金在中於2003年作為男團東方神起的一員出道，人氣席捲全亞洲，東方神起可是韓流二代團的巔峰團隊，即使後期他離團出走，和隊友朴有天、 金俊秀組成JYJ，受到SM娛樂的封殺不能在韓國音樂節目中亮相也沒能阻擋得住粉絲對他們的喜愛，在日本也享有超高人氣，如今早就掙得缽滿盆滿，同時金在中擁有「漫撕男」的帥氣外型，按理說是不錯的新郎人選，但現實中似乎不是那麼一回事。 網友們看了相關節目後，紛紛留言表示：「居然有8個姊姊」、「想想之後會有8名姑姐，嚇死了」、「雖然他是金在中，但他有8名姊姊，算了算了」等。



此外，節目中金在中還透露自己雖然暫時沒有要結婚的想法，但是他已經做好了準備，早在三年前就已經儲存精子。主持人問他為什麼會選擇去凍精，他坦誠表示：「當然是想在我還年輕一點的時候把我的基因儲存下來。 」金在中不忘自爆其中的趣事，稱：「像尿檢一樣要裝好給人家，我在外面等待的時候突然聽見護士大喊一聲『金在中先生』，非常尷尬，一下子就被發現了，很不好意思。」



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