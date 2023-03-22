凭《模范的士2》人气急升的表艺珍，被李帝勋＆金义圣高度称赞～南宫珉、金素妍都加入特别出演阵容！

「彩虹运输」再度传来喜讯！由李帝勋、金义圣和表艺珍主演的韩剧《模范的士2》（模范计程车2）收视报捷！

除了吸引超过三百万名韩国观众同步收看外，剧集更在第八集创下全国16%、首都圈17%，打平上季最高收视纪录，成绩令人鼓舞！近日剧情发展到金道奇（李帝勋饰）疑似发现犯罪集团室长温河俊（辛载夏饰）的秘密身份，二人无声对峙、紧张气氛令人窒息，有望刺激收视再下一城！

要数《模范的士2》的精彩看点，除了金道奇以恶治恶令人看得痛快，安高恩（表艺珍饰）和他组成的「金安CP」也应记一功！近日二人假扮夫妻智破房地产谘询公司的阴谋，不但获观众大赞表现甜蜜自然，也让人惊叹表艺珍的出色演技！「张代表」金义圣便曾经透露她和剧中角色极为相似：「高恩很有魄力的面貌，那种刚强、内心坚强的样子，跟艺珍本人很像。」拍档李帝勋也大赞她个性善良：「她不仅让大家感到自在，性格也很洒脱；比起跟其他女演员对戏，我跟艺珍合作时更自在和愉快。」



《模范的士》「安高恩」一角原定由女团APRIL成员娜恩出演，后来她因卷入争议而宣布退出，临时顶上的表艺珍却深得观众欢心，还被大赞演技更好！近日更传出她有望伙拍新晋男神金永大主演漫改韩剧，工作量持续大增。



而她以十九岁之龄成为大韩航空最年轻空姐的事迹也为人津津乐道，过去表艺珍曾在《我独自生活》忆述放弃稳定工作、转战幕前的原因：「我自己也想过，如果要做十年（空姐），感觉会喘不上气，我想我不能就这样活下去，这不是我想要的未来，我到底喜欢做甚么呢？想著想著，就对演员这个职业产生了兴趣。」为了实现梦想，她试过一天乘搭八次巴士到处投递履历、接连经历了数十次的试镜失败，当时就连家人也大力反对，她说：「我对父母说，（不做演员）我会后悔的；（现在他们常常在电视看到你吧？）对，所以他们说我辞职很正确，哈哈。」



过去李帝勋曾两度客串由南宫珉主演的超人气韩剧《金牌救援》和《千圜律师》，当时就有不少观众留名等睇好戏之人的世纪合作，李帝勋也在《千》剧花絮许愿二人能够在《模范的士 2》同框演出！在近日释出的第九集预告中，南宫珉便以《千元律师》千智勋一角亮相，随即引发网民热烈讨论，被指是「最强客串」、「梦幻合体」！



昨日亦有消息传出凭《The Penthouse》系列勇夺大赏的「世一恶女」金素妍将会现身大结局，想一睹多位实力派演员的演出，韩剧迷记得收看《模范的士2》了。



Viu Original原创韩剧《模范的士2》（模范计程车2）讲述地下的士公司「彩虹运输」为无法受到法律保护的被害者策划复仇计划，并打著「以复仇代替寻死」的口号替天行道，用拳头实践私刑正义、代客复仇的故事，香港观众可以免费紧贴最新进度！

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