真的把他請來了！《千元律師》南宮珉特別出演《模範計程車2》應援李帝勳，昨晚（18日）收視率高達16.0%

SBS來個出奇不意！預告僅3秒但南宮珉的存在感滿滿～

李帝勳曾於去年（2022年）以大明星「李帝勳」‎特別出演SBS人氣電視劇《千元律師》，雖然在劇中沒有直接與男主角南宮珉互動，但花絮裡可以看到他們的好感情。

南宮珉是李帝勳喜愛並尊敬的前輩，因為南宮珉2年前主演的另一部人氣電視劇《Stove League》結緣，之後一直保持聯繫，還參加南宮珉的婚禮。李帝勳有著「南宮珉前輩是否也能出演《模範計程車2》呢？」的想法，這不就來了嘛！





在第9集預告尾聲，南宮珉以《千元律師》「千智勳」的模樣登場。他一身西裝、臉戴墨鏡，用非常「千智勳」的口吻問：「失禮了，請問你有硬幣嗎？」李帝勳慢慢地轉過頭來…既好奇又期待他的回應！

另外，李帝勳於漫改劇《模範計程車2》中飾演男主角「金道奇」。這是一部描述在司法不公不義的社會中，地下秘密計程車公司「彩虹運輸」替一群無法受到法律保護而滿腹冤屈的被害者們找回公理，以智慧懲罰罪犯的故事。首播後均有10%以上的收視率，昨晚（18日）播出的第8集來到16.0%，刷新自身最高紀錄，相當有人氣。

而結束《千元律師》拍攝後的南宮珉，‎目前正在拍攝MBC新古裝劇《戀人》與安恩真合作‎。描述一對捲入丙子胡亂（又稱丙子戰爭）戰火的戀人，在那時期非常思念彼此且相愛的故事。

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