李到晛新劇預告來啦！溫情喜劇《壞媽媽》與羅美蘭變身鄉村母子，4/26療愈上線！

JTBC新劇《壞媽媽》是一部療愈系喜劇，講述為了兒子被迫成為嚴厲壞人的媽媽，與因為一場事故重新變回小孩的兒子，一起尋找失去的幸福的故事。

海報裡這對母子站在豬圈門口拍紀念合照，羅美蘭挽住兒子的手臂、臉上滿是幸福和欣喜，李到晛、穿戴整齊、手裡捧著錄取通知書和捧花，臉上卻沒有絲毫表情。 文案寫道：「世上所有媽媽都很壞。」



羅美蘭飾演媽媽「秦英順」，獨自經營一間養豬場把小孩養大成人，為了不讓自己的痛苦遺傳給兒子，只好成為嚴厲的壞媽媽。 英順心裡越是難過和抱歉，表現出來的反而越是冷酷和狠毒，羅美蘭對情感變化的細膩詮釋讓人又哭又笑。

李到晛飾演兒子「崔姜浩」，無可選擇必須按照媽媽的計劃建設人生，帶著不為人知的秘密成為一名冷血檢察官。 連媽媽都不理睬、一心向著成功奔跑的他，突然因為一場意外變成了小孩（失去成年記憶），與壞媽媽展開新的生活。 製作組：「母子二人為尋找丟失的幸福而踏上獨特旅程，將帶給大家愉快溫暖的感動。」



今日公開的第一版預告片裡，英順帶著一車豬仔來到鄉下建設起養豬場，在諸位好姐妹的陪伴鼓勵中順利生產。 姐妹們加油時喊的居然是：「拉~屎~！」XD



英順認為只要好好學習成為法官或檢察官就不會再受人欺負，向姜浩臉上潑水質問：「為什麼要因為別人毀掉你的人生？」 姜浩卻反問：「我的人生在哪裡？」



姜浩坐上了檢察官座位，下一幕卻是躺在病床上默默流淚，英順也淚流不止：「這是上天給我們的機會，讓我們重頭再來的機會。」



《壞媽媽》由《怪物》《18歲的瞬間》導演沈娜妍於《超跑斯特拉》《人生真美麗》編劇裴世英聯手打造，4月26日JTBC開播，海外觀眾可通過Netflix收看！



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