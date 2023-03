【Showcase】NMIXX發行新專輯《Expergo》主打歌LDN Noise編曲

NMIXX 於20日下午4點在首爾廣津區廣津洞Yes24 Live Hall舉辦了首張迷你專輯《expérgo》showcase。

新專輯 “Expergo” 收錄了主打歌“Love Me Like This”、“Young, Dumb, Stupid”、“PAXXWORD”和“Just Did It”、“My Gosh”和“HOME”



主打歌“Love Me Like This”是一首混合了街頭風格的Bouncy Rap和R&B風格的歌曲,由英國二人唱作組合LDN Noise編曲。在具有上癮的旋律外,歌詞表達了自己和彼此之間真正的聯系以及愛情的變化過程。



Nmix將於5月起舉辦首次海外showcase tour “NICE TO MIXX YOU”。從5月2日西雅圖(當地時間)、5月4日聖何塞、5月5日洛杉磯、5月8日達拉斯、5月9日休斯頓、5月12日亞特蘭大、14日華盛頓DC,16日布魯克林,紐約。6月4日曼谷、9日9雅加達、18日的台灣、23日的新加坡、30日的馬尼拉等5個亞洲地區共舉辦13場個人展,擴大全球影響力。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞